Czy to zwyrodnienie stawów?

Należy podkreślić fakt, że zwyrodnienie stawów to choroba i zawsze wymaga wizyty u lekarza, chodzi tu zarówno o jej rozpoznanie, jak i późniejsze kontrole. Nie należy jej lekceważyć. Postawa: „poboli i przestanie” może opóźnić początek leczenia i pogorszyć rokowanie.

Reklama

Rozmowa i zdjęcie pamiątkowe

Tak, w nieco żartobliwej formie, można opisać algorytm postępowania w celu rozpoznania zwyrodnienia stawów (OA). Połowa sukcesu to wywiad, dotyczący bólu podczas ruchów (później także w spoczynku), drętwienia kończyn górnych (sugeruje zmiany w kręgosłupie szyjno-piersiowym), ograniczenia ruchomości stawu, które może doprowadzić do przykurczu.

Druga połowa to badanie obrazowe – w większości przypadków zdjęcie rentgenowskie potwierdzające typowe zmiany.

Czytaj więcej: Zwyrodnienie stawów - rentgen prawdę ci powie

Klasyfikacja ACR

Celem łatwiejszego i bardziej formalnego rozpoznawania choroby zwyrodnieniowej stawów, Amerykańskie Towarzystwo Reumatologiczne wytyczyło kryteria diagnozowania. Oto ich skrócony opis:

choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego – ból przez większość dni w miesiącu, trzeszczenie przy czynnym poruszaniu, sztywność poranna trwająca nie więcej niż 30 minut, wiek 38 lat i więcej, kostne pogrubienie zarysów stawu wykryte badaniem lekarskim, osteofity wykazane radiologicznie, płyn stawowy o charakterze niezapalnym.

– ból przez większość dni w miesiącu, trzeszczenie przy czynnym poruszaniu, sztywność poranna trwająca nie więcej niż 30 minut, wiek 38 lat i więcej, kostne pogrubienie zarysów stawu wykryte badaniem lekarskim, osteofity wykazane radiologicznie, płyn stawowy o charakterze niezapalnym. choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego – ból biodra przez większość dni w miesiącu, osteofity oraz zwężenie szpary stawowej w zdjęciu rentgenowskim, OB poniżej 20mm/h.

– ból biodra przez większość dni w miesiącu, osteofity oraz zwężenie szpary stawowej w zdjęciu rentgenowskim, OB poniżej 20mm/h. choroba zwyrodnieniowa stawów rąk – ból lub sztywność przez większość dni w miesiącu, pogrubienie części kostnych lub zniekształcenie wybranych stawów ręki, obrzęk jednego lub dwóch stawów śródręczno-paliczkowych.

Nie trzeba spełnić wszystkich kryteriów aby postawić rozpoznanie OA!

Reklama

Sytuacje szczególne

Do takich należy niewątpliwie zaliczyć dolegliwości typowe dla choroby zwyrodnieniowej u osób młodych, bez czynników ryzyka oraz możliwe przyczyny, które powodują wtórną chorobę zwyrodnieniową stawów. Takie przypadki zawsze wymagają pogłębienia diagnostyki.

Na koniec zapamiętaj! Drobne zmiany w badaniu rentgenowskim przy braku objawów nie są podstawą do rozpoznania zwyrodnienia stawów i należy je uznać jako wariant normy.

Polecamy: Zwyrodnienie stawów - wskazówki do leczenia