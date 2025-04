fot. Fotolia

Medycyna dysponuje skutecznymi metodami łagodzenia bólu spowodowanego chorobą bądź działaniami niepożądanymi leczenia. Zachęcamy do skorzystania z wiedzy specjalistów i okazji do spotkania innych osób zmagających się z tym problemem. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z problemem bólu w chorobie nowotworowej, cierpisz z powodu porażenia jelit (zaparcia po opioidach), nie radzisz sobie z trudnymi sytuacjami, przyjdź i porozmawiaj ze specjalistą medycyny paliatywnej oraz psychoterapeutą.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 28 listopada 2013 r. o godz. 17.00 w Centrum Zielna, przy ul. Zielna 37 w Warszawie, VI piętro, sala konferencyjna. Więcej informacji na temat spotkania oraz potwierdzenia uczestnictwa prosimy kierować pod numer tel.: 506-517-122 lub koalicja@wygrajmyzbolem.pl.

Koalicja na Rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z Bólem” to inicjatywa Fundacji „Wygrajmy Zdrowie”, która skupia organizacje pacjenckie oraz towarzystwa naukowe w celu propagowania tematu leczenia bólu zarówno wśród pacjentów, mediów oraz lekarzy. Celem jest także obalenie tabu związanego z leczeniem opioidami oraz realna pomoc osobom cierpiącym.

Polecamy: Jak ocenić ból u dzieci z chorobą nowotworową?

Źródło: D&D Communication/ mk

Reklama