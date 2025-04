Na kłopoty z plecami skarżą się coraz młodsze osoby. Trudno się dziwić, skoro już od najmłodszych lat zaczynamy szkodzić kręgosłupowi, np. garbiąc się. A co jeszcze szkodzi plecom?

Reklama

Po pierwsze - Brak ruchu

Większość z nas spędza czas w pracy przy biurku lub jakimś urządzeniu, a w domu odpoczywa, zalegając na kanapie. To samo dotyczy dzieci

– pół dnia w szkolnej ławce, drugie pół w domu nad książkami. Wszystko to powoduje, że mięśnie pleców słabną, co w rezultacie doprowadza do deformacji kręgów i dysków. A to potrafi naprawdę boleć...

Nasza rada: Staraj się wygospodarować trochę czasu na ruch. Już godzina pływania dwa razy w tygodniu znacząco poprawi stan kręgosłupa i zmniejszy dolegliwości.

Pod drugie - Obciążanie pleców

Szkodliwe i niezdrowe jest także nieprawidłowe dźwiganie (np. podnoszenie ciężarów na prostych nogach), a także nadmierne naciąganie mięśni, np. pochylanie się nad za niskim blatem lub deską do prasowania.

Nasza rada: Jeśli chcesz podnieść coś ciężkiego, najpierw kucnij. Staraj się też prasować na siedząco, a jeśli musisz długo stać, oprzyj stopę na podnóżku.

Po trzecie - Zła postawa

Garbienie się, wypinanie brzucha, siadanie nad podwiniętej nodze – to wymusza zmianę krzywizn kręgosłupa. Skutek: ból pleców.

Reklama

Nasza rada: Dopilnuj, byś siedząc, miała stopy oparte na podłodze. Staraj się zachowywać prostą sylwetkę – brzuch wciągnięty, proste plecy, broda wysoko.