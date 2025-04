Mam 30 lat. Od pewnego czasu bolą mnie stawy. Powinnam pewnie schudnąć, bo mam parę kilo nadwagi. Czy to może mieć związek?

Porada lekarza:

Nadwaga może obciążać nadmiernie stawy kręgosłupa, biodrowe i kolanowe, ale nie powinna mieć wpływu na inne stawy. Jeśli ból utrzymuje się od tygodni, zachęcam do wizyty u lekarza rodzinnego. Sama lokalizacja zajętych stawów nasunie mu pewne podejrzenia co do diagnozy, np. bóle stawów dłoni mogą być spowodowane reumatoidalnym zapaleniem, stawów biodrowych – zwyrodnieniem, łokciowych – pracą przy komputerze, a kolanowych – uszkodzeniem łąkotki lub boreliozą (chorobą przenoszoną przez kleszcze).