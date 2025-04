fot. Fotolia

Od kilku miesięcy mam bóle łokcia (dokuczają tylko przy bardzo dużym wysiłku) i cały czas przeskakuje mi coś w łokciu (teraz już wiem, że to nerw). Badanie RTG nic nie wykazało, USG też nic oprócz powiększenia nerwu łokciowego (zamiast 8 mm mam 14 mm). Ortopeda powiedział, że czeka mnie operacja odbarczenia nerwu i chciałem zapytać, czy nie ma innych metod leczenie tej dolegliwości. Jestem zawodowym tancerzem breakdance nie chciałbym na dłuższy czas przerywać treningów, ale nie chce też zaniedbać chorego łokcia, co mam robić?

Na pytanie czytelnika odpowiada mgr Witold Sodel, fizjoterapeuta z Rehabilitacji św. Łukasza w Bielsku-Białej:

W pierwszej kolejności trzeba u Pana dokonać tzw. diagnostyki różnicowej, tzn. stwierdzić, z których struktur odczuwa pan dolegliwości. Taką diagnostykę wykonuje wykwalifikowany terapeuta zajmujący się na co dzień terapią manualną. To, że coś Panu przeskakuje w łokciu jeszcze o niczym nie świadczy, wcale nie musi być przyczyną Pana dolegliwości. Tym bardziej że ból pojawia się po wysiłku (co wskazuje raczej na układ mięśniowo-powięziowy; być może niewydolny jest układ mięśniowo-powięziowy w okolicy obręczy barkowej, ale to tylko domniemanie nie da się postawić diagnozy nie badając pacjenta).

Jeśli chodzi o odbarczenie nerwu: miałem kilka razy do czynienia z pacjentami, u których stwierdzono konflikt nerwu łokciowego. U większości z nich skuteczny okazał się zabieg neuromobilizacji, tzn. przywrócenie odpowiedniego napięcia lub ślizgu nerwu na jego całej długości, dodatkowo wyrównałem napięcie na układzie mięśniowo-powięziowym do kręgosłupa szyjnego do rozcięgna dłoniowego. Taka terapia przyniosła efekty u pacjentów z konfliktem nerwu łokciowego.

U Pana w pierwszej kolejności trzeba dokonać diagnostyki różnicowej wykonując liczne testy funkcjonalne i różnicujące, i na tej podstawie zaplanować cały proces terapeutyczny. Proponuję znaleźć terapeutę, który będzie znał hasła: „terapia manualna”, „neuromobilzacja”, „punkty spustowe”, wtedy jest szansa, że trafił Pan w dobre ręce. Życzę powodzenia.