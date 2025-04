Prawidłowo zbudowana stopa ma dwa wysklepienia, tzw. łuki – podłużny i poprzeczny. Podtrzymują je mięśnie, ścięgna i więzadła. Z wiekiem wiotczeją one i w efekcie dochodzi do spłaszczenia fizjologicznych łuków stopy, czyli płaskostopia (szczególnie sprzyja mu nadwaga). Objawem jest często ból przedniej części stopy. Zmniejszenie dolegliwości bólowych mogą przynieść dobrze dobrane wkładki podpierające łuk poprzeczny. Należy jednak pamiętać, że trzeba je nosić w każdym obuwiu oraz (ważne!) stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Oznacza to, że na początku nosimy wkładki godzinę dziennie, potem stopniowo wydłużamy czas.

