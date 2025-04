Długie letnie wędrówki zwykle kojarzą się tylko z obtartymi piętami. Ale to nie tylko niewygodne buty mogą spowodować problemy. Równie często winna bywa… torebka.

Na wędrówki w plenerze zwykle zabierasz plecak. O ile nie jest zbyt ciężki, nie przysparza problemów zdrowotnych. Inaczej ma się sprawa z torebką, którą chętniej wybierasz na chodzenie po mieście. Mężczyźni śmieją się, że nawet kopertówka potrafi pomieścić niemal wszystko, a co dopiero codzienna torba–worek. Zwłaszcza, jeśli akurat jesteś na wakacjach i musisz mieć dużo rzeczy pod ręką. Ale wypchany bagaż, noszony na jednym ramieniu to przepis na napięciowe bóle mięśni. Z badań wynika, że jest on odpowiedzialny za ból barków (skarży się na niego 84 proc. pytanych pań), szyi (57 proc.), pleców (53 proc.) i rąk

(20 proc.). Długotrwałe noszenie torebki zawsze po jednej stronie może też skutkować skrzywieniem kręgosłupa. I nic dziwnego. Amerykanie obliczyli, że „mała” torebka przeciętnej kobiety waży ponad 2 kg, a większe torby nawet 5 kg!

Nasza rada:

Jest kilka trików, dzięki którym zmniejszysz dyskomfort związany z noszeniem bagażu.

Jeszcze przed wyjazdem wybierz torbę z jak najlżejszego materiału, najlepiej „listonoszkę”. Powinna mieć zasuwane przegródki i dość długi, regulowany pasek.

Przed wyjściem z hotelu zrób przegląd zawartości i wyjmij niepotrzebne rzeczy: pęk kluczy od domu, ciężki notatnik, kosmetyczkę lub przewodnik (przestudiuj go wcześniej i wypisz na kartce, co chcesz zobaczyć).

Zostaw tylko to, co naprawdę niezbędne w czasie wycieczki. Portmonetkę, dokumenty, aparat fotograficzny, telefon, niewielką przekąskę (np. orzeszki), szminkę, grzebień. Jeśli zanosi się na deszcz, wybierz raczej foliowy płaszcz, a nie parasolkę.

Zapamiętaj „jedyny słuszny” sposób noszenia torby: przewieszona na krzyż. Skróć pasek, by nie przesuwała się i nie obijała o udo. Najlepiej przesuń ją tak, aby znajdowała się z przodu. Co jakiś czas przekładaj pasek z jednego ramienia na drugie.

Jeśli jednak po długim dniu rozbolą cię barki lub szyja, złagodzisz napięcie prostymi ćwiczeniami:

1. zrób po 10 okrężnych ruchów głową w prawo i w lewo;

2. przełóż prawą rękę za głową i połóż dłoń na lewym uchu. Lekko pociągij głowę w stronę prawego barku. Wytrzymaj 10 sekund i powtórz w drugą stronę;

3. zrób po 10 dużych kółek barkami w przód i w tył (ręce opuszczone luźno wzdłuż ciała).