Bóle kręgosłupa są zjawiskiem normalnym w ciąży. Sylwetka i cały układ kostno-stawowy kobiety zmieniają się bowiem pod wpływem zmian hormonalnych. Dochodzi do nadmiernego wygięcia odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa ku przodowi, co może prowadzić do przemieszczenia się dysków, nadmiernego napięcia mięśni przykręgosłupowych, a także ucisku na zakończenia nerwowe. Dolegliwości bólowe najczęściej dotyczą okolicy krzyża, choć czasami występują także w odcinku szyjnym i piersiowym, co ma związek z powiększaniem się piersi przyszłej mamy. Ulgę w takich przypadkach może przynieść codzienna niezbyt forsowna gimnastyka, unikanie zbyt długiego siedzenia bez ruchu oraz odpowiednia pozycja w czasie snu - najlepiej spać na boku, na niezbyt miękkim materacu.

