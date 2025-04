bóle menstruacyjne

fot. Fotolia

Reklama

Leki na miesiączkowe bóle brzucha

Ból, z którym co miesiąc musi mierzyć się duża część kobiet, związany jest z menstruacją. "Ból miesiączkowy pojawia się wraz z krwawieniem, zazwyczaj w pierwszych dniach cyklu. W większości przypadków nie jest to jednak nic nadzwyczajnego. Jest związany z pewnymi naturalnymi procesami, które zachodzą w macicy, w tym nadprodukcją prostaglandyn.

Kobiety najczęściej mogą zlokalizować ból w podbrzuszu, ale zdarza się, że promieniuje on także do kręgosłupa lub kończyn dolnych.

Część pacjentek może odczuwać też nudności" – komentuje dr Agnieszka Timorek-Lemieszczuk, ginekolog. Taki stan rzeczy deklarowały także uczestniczki badania People’s Lab: "Jeśli chodzi o mnie to ból bardzo intensywny, praktycznie niekończący się, w dolnej części pleców oraz brzucha. Czuję, jak ból cały czas pulsuje w stronę pachwin". Sporadycznie pojawiały się także bóle pleców i głowy.

Spośród wszystkich bólów brzucha to właśnie ten związany z miesiączką jest najlepiej rozpoznawany przez kobiety. Wiedza i doświadczenie pozwalają im skutecznie walczyć z nieprzyjemnymi dolegliwościami. Jak pokazuje badanie, najczęściej w takiej sytuacji sięgają one po leki rozkurczowe, niwelujące skurcze mięśni macicy.

Zdarza się też, że dodatkowo zażywają leki przeciwbólowe (np. na bazie ibuprofenu), dzięki którym skutecznie walczą z pojawiającymi się objawami towarzyszącymi – bólem głowy, pleców czy pachwin.

Jak podkreślają eksperci, w starciu z bólem brzucha różnego pochodzenia należy działać na źródło bólu. W apteczce pierwszej pomocy warto mieć więc leki rozkurczowe, które zawierają drotawerynę – substancję działającą w jamie brzusznej w przypadku skurczu mięśni gładkich. A jeśli bóle nie ustępują lub odczuwamy ból ostry, w wyniku którego stajemy się bladzi i oblewa nas zimny pot, wówczas należy udać się po pomoc do specjalisty.

Źródło: Materiały prasowe NO-SPA

Zobacz także: Dlaczego przed miesiączką boli brzuch?