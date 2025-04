Schorzenie to jest bardzo podobne do „łokcia tenisisty”. Również powstaje wyniku przeciążenia tyle, że innej grupy mięśni. O ile w „łokciu tenisisty” są to mięśnie odpowiadające za prostowanie palców i nadgarstka, to w tym przypadku dotyczy to grupy zginaczy. Mięśnie ten przyczepiają się po przyśrodkowej stronie, w okolicy łokcia i w tym też miejscu lokalizuje się ból. Dolegliwości nasilają się przy próbie zgięcia nadgarstka.

Łokieć golfisty może pojawić się w każdym wieku, ale najczęściej dotyczy ludzi między 40. a 60. rokiem życia. Pod wpływem przeciążenia rozwija się stan zapalny, w wyniku którego dochodzi do zmian zwyrodnieniowych w obrębie przyczepu mięśni i pojawia się ból.

U kogo może rozwinąć się łokieć golfisty?

Do schorzenia tego dochodzi u tytułowych golfistów, ale nie tylko. Tak naprawdę może dotyczyć każdego z nas. Może powstać u osób grających, nawet rekreacyjnie, w badmintona, squasha, tenis, ale również u stolarzy, krawcowych, osób dużo pracujących na komputerze, mechaników, stomatologów, czy nauczycieli. Dodatkowo urazy kończyny górnej sprzyjają i przyspieszają rozwój „łokcia golfisty”.

Niepokojące objawy

Początkowo ból może być związany z wykonywaniem ruchów. Później stopniowo się nasila i może być odczuwany nawet w spoczynku. Ucisk po przyśrodkowej stronie łokcia może nasilać dolegliwości. Może pojawić się osłabienie siły mięśniowej i sztywność w łokciu. Obecność takich objawów powinna skłonić do konsultacji u specjalisty i jak najszybszego leczenia oraz rehabilitacji.

Samo nie przejdzie

W początkowym stadium kiedy ból pojawia się tylko przy określonych ruchach naturalne jest, że unikamy wykonywania czynności, które go powodują. Ból po pewnym czasie znika. Powracamy do pracy, sportu i ...ból również wraca. Ważne jest podjęcie leczenia już przy pierwszych objawach. Na początku najważniejsza będzie rehabilitacja. Im później zaczniemy leczenie tym zmiany w obrębie przyczepu mięśni będą bardziej zaawansowane, a tym samym będą wymagały dłuższego i bardziej intensywnego postępowania.

Co powie specjalista...

Jeśli wystąpią objawy konieczne jest jak najszybsze wdrożenie leczenia, w tym celu udaj się do specjalisty. Lekarz może zalecić krótkotrwałe unieruchomienie kończyny w opatrunku gipsowym lub w ortezie, przepisać leki przeciwbólowe i przeciwzapalne. Bardzo ważną rolę w leczeniu zachowawczym ma rehabilitacja, w tym ćwiczenia i fizykoterapia. Zastosowanie mają także leczenie lodem – krioterapia, polem elektrycznym – elektroterapia, polem magnetycznym – magnetoterapia, ultradźwięki, masaż, mobilizacje, kinesiotaping. Jeśli metody zachowawcze zawiodą możliwe jest zastosowanie blokad ze sterydów połączony z unieruchomieniem oraz podawanie w zmienioną okolicę krwi pacjenta lub preparatów z czynnikami wzrostu czy wreszcie postępowanie zabiegowe.

