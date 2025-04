Boskie matki to niezwykły album, którego premiera nieprzypadkowo odbyła się 26 maja - w Dzień Matki, kiedy w sposób szczególny dziękuje się matkom za ich poświęcenie i trud. Album w sposób szczególny wyróżnia te kobiety, które pomimo trudności, pomimo choroby nowotworowej, postanowiły walczyć o swoje macierzyństwo.

Zdjęcia w konwencji ikonografii religijnej przedstawiają 10 niezwykłych kobiet, które zdecydowały się na leczenie chemioterapią i noszenie ciąży jednocześnie. W projekt charytatywnie zaangażowali się artyści, aktorzy, dziennikarze. Album przedstawia kobiety, których historie pokazują, że mimo choroby nowotworowej można żyć pełnią życia, mieć mnóstwo energii, a przede wszystkim urodzić zdrowe dziecko i spełnić się w roli matki – boskiej matki! „Boskie matki” to kobiety chorujące na raka, ale walczące, radosne i szczęśliwe. Ich historie łamią stereotypy i okazują, że mimo ciężkiej choroby można czuć się spełnioną kobietą i zostać szczęśliwą matką.

Autorem zdjęć jest Andrzej Świetlik, który poraz kolejny zaangażował się w projekt fundacji Rak’n’Roll. Wstęp do albumu napisał Kamil Durczok, a recenzje Alicja Bachleda-Curuś, Kayah, ks. Arkadiusz Nowak.

Ale album to nie tylko zdjęcia, ale także cudowne, wzruszające historie. O Magdzie, która „chce krzyczeć do wszystkich, że z rakiem można urodzić zdrowe dziecko”, o Dorocie, która „Nie czuję się upoważniona do tego określenia”, czy Zosi mówiącej do swojego dziewięciomiesięcznego brzucha „Synku, bez ciebie nie dałabym rady”. Ich historie wysłuchały i opisały: Monika Stukonis (Elle), Maria Barcz (Pani), Aleksandra Lubańska (Wysokie Obcasy), Krystyna Pytlakowska (VIVA), Alina Mrowińska (Gala), Marcelina Szumer (Przekrój), Agnieszka Siegert- Litorowicz (Twój Styl), Justyna Sobolewska (Polityka), Violetta Ozmnikowski (Newsweek), Monika Janusz-Lorkowska (Rzeczpospolita). Dodatkowo Renata Kin (Wprost) przeprowadziła rozmowę z dr Geremkiem – „ojcem-lekarzem” dzieci boskich matek.

Rak’n’rollowy album można kupić w Empiku, a także dużych księgarniach w całym kraju. Album można także nabyć za pośrednictwem strony internetowej www.raknroll.pl. Całkowity dochód ze sprzedaży albumu zostanie przeznaczony na remont poczekalni onkologicznych.

Sprzedaż albumu pozwoli fundacji Rak’n’Roll zdobyć środki na odnowienie poczekalni onkologicznych. To smutne i przytłaczające miejsca, gdzie chorzy spędzają zwykle długie godziny w kolejce do specjalisty. Telewizory emitujące edukacyjne i terapeutyczne treści, głośniki z muzyką, dystrybutory z wodą, kolorowe ściany i wygodniejsze fotele to tylko niektóre z elementów, które będą uprzyjemniać pacjentom godziny oczekiwań i odwrócić choć trochę uwagę od problemu, z którym tu przychodzą.

Fundacja Rak’n’Roll zmienia schematy myślenia na temat raka, pomaga dostrzec pozytywne strony choroby i zaraża optymizmem. W zeszłym roku fundacja Rak’n’Roll wydała Kalendarz Gwiazd, którego sprzedaż pozwoliła zdobyć fundusze na odnowienie poczekalni onkologicznej w Katowicach.

Reklama

O Fundacji Rak'n'roll

Fundacja pragnie zarażać pozytywną kulą energii i zachęcać osoby chore do konstruktywnej walki z chorobą, a w swoich działaniach przeciwstawia się temu, co schematyczne, stereotypowe, smutne. To swoista rak’n’rollowa subkultura, która walkę z rakiem chce wygrywać głośno, kolorowo i radośnie. Taki też jest rak’n’rollowiec – żyje pełnią życia, każdy dzień przeżywa maksymalnie, nie boi się wyzwań i śmiało stawia czoła nawet najtrudniejszym sytuacjom. A kiedy trzeba walczyć, staje do walki z odsłoniętą przyłbicą, nawet jeśli jest to walka o życie.

Źródło: Rak'n'roll, informacja prasowa /am

Zobacz też: Dlaczego chorobie towarzyszy lęk?