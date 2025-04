Według australijskich badaczy, wstrzyknięcie botoksu do mięśni ramienia po udarze mózgu, może pomóc w odzyskaniu sprawności.

Naukowcy z NeuroscienceResearch Australia (NeuRA) monitorowali aktywność nerwów w rękach i mózgu po udarze. Badali mózg przed i po wstrzyknięciu toksyny botulinowej. Zastrzyki były podawane do sztywnych i napiętych mięśni ramienia.

– Z danych naukowców wynika, że botoks prowadzi do funkcjonalnych zmian w obrębie samego mózgu – mówi William Huynh, neurolog z NeuRA, który prowadził badania. Botoks zmienia bowiem aktywność kory mózgu, a konkretnie obszaru, który jest odpowiedzialny za ruch, pamięć, myślenie i uczenie się, i wpływa odpowiednio na nerwy ramion.

– Taki wpływ botoksu na mózg można uzyskać na dwa sposoby. Naukowcy podejrzewają, że najprawdopodobniej toksyna botulinowa przedostaje się wprost do centralnego układu nerwowego. Według drugiej hipotezy, mięśnie, w które wstrzyknięto toksynę botuliniową, wysyłają różne sygnały do mózgu – twierdzi drHuynh.

Okazuje się, że botoks nie tylko leczy choroby mięśni u pacjentów po udarze, lecz także normalizuje aktywność elektryczną w mózgu, zwłaszcza w połowie mózgu nieuszkodzonej przez udar - dodaje dr Huynh.

– Przywracanie normalnej aktywności w niezmienionej stronie mózgu jest szczególnie ważne. Podejrzewamy, że nieprawidłowe informacje, które są wysyłane z dotkniętych mięśni do mózgu, mogą zaburzyć proces powrotu do zdrowia chorych pacjentów – zwraca uwagę dr Huynh.

Źródło: timesofindia.indiatimes.com/ mm

