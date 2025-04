W samym tylko Centrum Zdrowia Dziecka na oddziale kardiochirurgii w tym roku święta spędzi minimum 15 dzieci. Na kardiologii i każdym z pozostałych oddziałów – jeszcze więcej.

Przeprowadzona w CZD ankieta wskazuje, że na oddziale kardiologii największą część małych pacjentów stanowią noworodki i niemowlęta do 1. roku życia oraz starsze dzieci w wieku 12-18 lat. Połowa z nich przebywa w szpitalu ponad tydzień. Co więcej, ponad 60% z nich przechodzi leczenie wieloetapowe, co oznacza wielokrotne wizyty w szpitalu. Każdorazowy pobyt w placówce szpitalnej wiąże się z dużym stresem dla dziecka – szczególnie w okresie świątecznym, który wielu z nas kojarzy się z radością i spokojem.

Rodzice chorych maluchów wkładają wiele wysiłku w zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków.

- Dużo zależy od rozmowy z dzieckiem. Synek wie, że czeka go „kujenie”, którego nie lubi, ale za to pozna dużo nowych kolegów. Jest to jego czwarta wizyta na oddziale, ale pierwsza w okresie świątecznym. Wiemy jednak, że przed nami jeszcze wiele świąt. Nie musimy usiąść do stołu zastawionego 12 potrawami – ważne, aby spędzić święta razem. Rodzice i personel będą starali się stworzyć świąteczną atmosferę, tak aby dzieci nie odczuły tego, że te święta w czymkolwiek różnią się od pozostałych. Do szpitala na pewno zawita wyczekiwany przez nie Mikołaj – mówi Pani Agnieszka Sołtys-Czech, mama kilkuletniego Kacpra, z którym spędzi Święta na szpitalnej sali.

Wsparcie w trudnych chwilach

Organizacje pozarządowe – jak Fundacja Serce Dziecka, wspierająca dzieci z chorobami serca i ich rodziców – próbują ułatwić i umilić im czas spędzany w szpitalu. Dzięki wsparciu w postaci darowizn mogą sprawić, by był on radośniejszy.

Zarówno osoby prywatne, jak i firmy okazują zainteresowanie problemem najmłodszych. – Małe dzieci są w centrum naszej uwagi, od ponad 25 lat tworzymy produkty, które sprzyjają ich zdrowiu i dobremu samopoczuciu. W tym roku wsparliśmy darowizną działania Fundacji Serce Dziecka. Przekazane dary są przeznaczane na przygotowanie paczek, które trafiają do maluchów spędzających Święta w szpitalach w całej Polsce. Mamy poczucie, że dzięki temu gestowi choć symbolicznie możemy podzielić się świąteczną radością z najbardziej potrzebującymi – mówi Magdalena Konczarenko-Ciszek, Marketing Manager Health & Wellness Philips Consumer Lifestyle.

Dzięki pozyskanym środkom fundacja pomaga szpitalom i pacjentom na różne sposoby. – Liczy się każda złotówka. Darowizny przekazywane nam przez darczyńców przeznaczamy na sprzęt medyczny, przejazdy, rehabilitację podopiecznych, zagraniczne i krajowe usługi medyczne. W czasie Świąt organizujemy paczki na święta. Chcemy w ten sposób wywołać uśmiechy na dziecięcych twarzach i chociaż w małym stopniu dać im namiastkę prawdziwie świątecznej atmosfery – dodaje Beata Kulesza, Prezes Fundacji Serce Dziecka.

Działania są wspierane przez wolontariuszy, którzy organizują akcje przedświątecznej pomocy, polegające np. na zbieraniu zabawek i słodyczy. Jednym z bardziej urokliwych działań jest zaangażowanie dzieci ze szkół podstawowych w pisanie świątecznych kartek dla ich chorych rówieśników (jedna z nich na załączonym zdjęciu). Dzięki temu uczą się empatii i zrozumienia dla problemów, z jakimi zmagają się chore dzieci.

Ty też możesz pomóc

Święta to dobry czas na dzielenie się z innymi tym, co mamy – tym bardziej, że wiele fundacji czeka każdego roku na pomoc. Każdy z nas może stać się darczyńcą i poprawić los dzieci, które zmagają się z przewlekłymi chorobami. Przekazana do końca tego roku, udokumentowana darowizna może zostać odliczona od dochodu (pod warunkiem, że wynosi nie więcej niż 6 proc. dochodu). Więcej informacji o zasadach przekazywania darowizn można znaleźć na stronie www.sercedziecka.org/twojzysk.

Warto – szczególnie w tym pięknym świątecznym czasie – pamiętać o innych, którzy potrzebują wsparcia i pomocy. Nie potrzeba wiele, by wesprzeć potrzebujące maluchy w powrocie do zdrowia.

