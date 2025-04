Brać czy nie brać? – witaminowe kontrowersje

Człowiek 21 stulecia powinien czuć się bardzo winny, jeśli wciąż pali papierosy, nie ćwiczy dla zdrowia i… nie łyka witaminowych suplementów. W każdej aptece, czasopiśmie, reklamie czekają na nas magiczne formuły, mające zmniejszyć wypadanie włosów, pomóc w odchudzaniu, uchronić przed starzeniem albo przyspieszyć opalanie.

Wszędzie słyszymy, że nowoczesne jedzenie to śmieci, a my potrzebujemy więcej

i więcej witaminy A, B, C, E, wapnia, magnezu… Młodzież w szkołach zajada się musującymi kapsułkami wierząc, że to lekarstwo na kaca lub pomoc w nauce.

Oczywiście są oficjalne, uznane przez lekarzy, dzienne zalecane dawki i ostrzeżenia o tym, nadmiar czego może szkodzić. Ale bądźmy uczciwi – któż z nas naprawdę liczy ile mg dziennie pochłania i jak to się ma do norm? Za to znacznie prostsze wydaje się przyjęcie trzech kapsułek na śniadanie i nie martwienie się czy mrożona pizza dostarcza mi odpowiednich ilości mikroelementów.

Nieco światła na ten fenomen witaminomanii rzuca nowe, największe jak dotąd badanie, przeprowadzone na 233 tys. chorych i zdrowych ludzi przyjmujących suplementy. Jego najbardziej porażająca konkluzja jest taka, że przyjmowanie dodatkowych preparatów z beta karotenem, witaminą A, C i E, selenem nie wpływa w żaden sposób na przedłużenie życia - a wręcz nawet odwrotnie.

Wedle naukowców zwiększone spożycie tych antyoksydantów, mających wedle producentów, wyłapywać wolne rodniki odpowiedzialne za starzenie się organizmu, może spowodować trudności z absorpcją innych ważnych składników odżywczych. Grupy ochotników przyjmujących regularnie suplementy witaminy A i E wykazały znacznie wyższy stopień śmiertelności niż grupy porównawcze.

W Wielkiej Brytanii lekarze już teraz zalecają daleko posuniętą ostrożność – multiwitamina tak, ale tylko w przypadku niemowląt i chorowitych dzieci oraz seniorów, kwas foliowy dla oczekujących potomstwa i preparaty mineralne dla osób, których organizm jest wyniszczony na skutek diety lub choroby.

