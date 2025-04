W badaniu wzięło udział 27 młodych, zdrowych osób dorosłych, z czego połowa mogła porządnie się wyspać w czasie eksperymentu, podczas gdy druga grupa nie zmrużyła w tym czasie oka. Badanie funkcjonalnym rezonansem magnetycznym, u osób po nieprzespanej nocy, uwidoczniło zwiększoną aktywność neuronów tzw. układu mezolimbicznego, w którym kluczową rolę odgrywa neurotransmiter dopamina, odpowiadająca m. in. za odczuwanie pozytywnych emocji, motywację, uzależnienia, podejmowanie decyzji i popęd płciowy. Uczestników badania poproszono również o ocenę serii obrazków jako pozytywne lub neutralne. Okazało się, ze osoby wyspane dawały zdecydowanie bardziej umiarkowane oceny niż osoby niewyspane.

Według badaczy warto zwrócić uwagę również na wyniki wcześniejszych badań mówiących o tym, że brak odpowiedniej ilości snu skutkuje wyłączeniem ośrodków decyzyjnych w korze przedczołowej i przekazanie ich funkcji do bardziej pierwotnych ośrodków mózgowych. Takie połączenie euforii i decyzji podejmowanych impulsywnie może być szczególnie niebezpieczne w niektórych zawodach, gdzie duża odpowiedzialność połączona jest z pracą w nocy np. w przypadku lekarzy, pielęgniarek, kontrolerów lotów itp.

Co więcej wyniki tego badania tłumaczą również zaobserwowany u osób z depresją efekt, krótkotrwałej poprawy ich stanu po nieprzespanej nocy. Niestety nie rozwiązuje to w żaden sposób problemów tych chorych i nie może być zastosowane w ich leczeniu.

Badanie opublikowana w czasopiśmie Journal of Neuroscience.

Zobacz też: Jak zaburzenia snu wpływają na pracę?

Źródło: PhysOrg/ kp

Reklama