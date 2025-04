brak zęba przyspiesza powstawanie zmarszczek

Fot. Fotolia

Do czego może prowadzić brak zęba?

"Jeśli brak zęba dotyczy jedynek lub dwójek, najczęściej od razu biegniemy do dentysty, by go uzupełnić. Inaczej jest w przypadku utraty tylnych zębów. Błędnie myślimy, że skoro ubytku nie widać, to problem nie istnieje. W rzeczywistości może narazić nas na m.in. utratę kolejnych zębów i zbyt wczesne zmarszczki na twarzy" – mówi dr n. med. Mariusz Duda z Duda Clinic Implantologia i Stomatologia Estetyczna w Katowicach.

Nawet brak jednego zęba może spowodować, że pozostałe zęby zaczną się przesuwać i doprowadzić do wad zgryzu, a nawet wymowy, np. seplenienia. Ich przemieszczeniu może towarzyszyć ból, jaki odczuwają osoby noszące aparaty ortodontyczne.

Utrata tylnych zębów może skutkować też zaburzeniami stawu skroniowo-żuchwowowego i starciem krążka stawowego. "Wówczas słyszymy charakterystyczne strzelanie w żuchwie, kiedy jemy lub ziewamy" – dodaje dr Mariusz Duda. Ale to nie jedyne objawy tej dolegliwości. Zaliczyć należy do nich też:

bóle mięśniowe twarzy i szyi,

bóle głowy i zdrowych zębów,

szumy w uszach,

zgrzytanie zębami (tzw. bruksizm).

Zmarszczki - konsekwencja braku zęba?

Ubytki w uzębieniu są nie tylko nieestetyczne, ale i mogą spowodować pojawienie się zmarszczek i bruzd na twarzy. A wszystko przez zanikanie tkanek miękkich dziąseł i kości wyrostka zębodołowego. Przez braki w uzębieniu od czwórek do siódemek może zapaść się żuchwa, broda wysunąć do przodu, a odległość między nią a nosem zmniejszyć się. Przez to policzki stają się wątłe, kąciki ust opadają, dając smutny wyraz twarzy.

Jeden ubytek może osłabić również sąsiednie zęby oraz tego, z którym styka się w orientacji pionowej. – "Ząb, który nie ma przeciwstawnego podparcia powoduje tzw. efekt Godona, czyli wysuwanie się z zębodołu. Odsłonięta zostaje wtedy szyjka zęba, która niechroniona szkliwem jest bardzo wrażliwa na bodźce zewnętrze, np. zimne i gorące potrawy, a także może być bardzo szybko zaatakowana przez próchnicę" – tłumaczy dr Mariusz Duda.

Niezależnie od tego, czy brakuje nam przedniego czy tylnego zęba, powinniśmy ubytek uzupełnić. W przeciwnym razie możemy nabawić się wad zgryzu, zmarszczek, zapadnięcia się żuchwy i utraty kolejnych zębów. A przecież nikt z nas nie chce mieć szczerbatego uśmiechu!

Źródło: Materiały prasowe Duda Clinic Implantologia i Stomatologia Estetyczna

