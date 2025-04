W kwietniu 2008 r. Polskie Amazonki oraz firmy Roche Polska i Hexeline rozpoczęły kampanię edukacyjną dotyczącą raka piersi. Zaplanowane wydarzenia będą kontynuacją zeszłorocznej międzynarodowej akcji "Breast Friends – Przyjaciele od Piersi", której towarzyszyła wystawa zdjęć prezentująca szczególną więź, łączącą chorą i jej przyjaciela podczas wspólnej walki z nowotworem. Podobnie jak przed rokiem, celem kampanii jest szeroka edukacja kobiet na temat raka piersi. Główny przekaz koncentruje się na różnorodności nowotworów oraz roli przyjaciela chorej kobiety.

Reklama

Kampania ma zwrócić uwagę na potrzebę bliskości, która jest niezwykle istotna w przezwyciężeniu choroby. Kobiety chore na raka piersi potrzebują wsparcia nie tylko ze strony lekarzy, ale przede wszystkim od swoich najbliższych. Rola przyjaciela jest niezastąpiona, zarówno na poziomie wsparcia psychicznego, jak i merytorycznego. Przyjaciel ma pomagać chorej przejść przez kryzys związany z pierwszą diagnozą, wspierać ją w codziennym życiu, ale również dbać, aby rozpoznanie nowotworu było pełne, a pacjentka wiedziała o swoim raku jak najwięcej i dzięki temu miała jak największe szanse na wyleczenie.

Wizytówką tegorocznej kampanii i symbolem walki z rakiem będzie damska koszula zaprojektowana i wykonana przez Halinę Zawadzką – właścicielkę i główną projektantkę Hexeline.

Koszulę będzie można kupić w trakcie trwania kampanii w każdym salonie Hexeline, a część dochodu ze sprzedaży zostanie przekazana na Stowarzyszenie "Amazonki" – "Przyjaciółki od Piersi". Do każdej koszuli zostanie dołączona specjalna informacja przybliżająca cele kampanii i problematykę raka piersi, a także różowo-pomarańczowa wstążeczka, będąca symbolem kampanii. Tę szczególną koszulę zobaczymy już jesienią 2008 roku.

Reklama

Rak piersi

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Co roku na świecie rozpoznaje się ponad 1 milion nowych przypadków raka piersi a około 400.000 chorych na ten nowotwór umiera. Rak piersi nie jest chorobą jednorodną. Obecnie rozpoznaje się raka piersi HER2-dodatniego, który charakteryzuje się nadekspresją receptora HER2. Ten typ nowotworu bardzo szybko się rozwija, niewłaściwie leczony zwiększa ryzyko powstawania odległych przerzutów i zgonu pacjentki. Inna postać tej choroby to rak piersi hormonozależny, charakteryzujący się występowaniem receptorów dla hormonów płciowych (estrogenów czy progesteronów). Istnieje ponadto trzecia grupa pacjentek, których rak piersi nie posiada receptorów tzw. rak „potrójnie ujemny”. To określenie odnosi się do guzów, w których nie stwierdza się zarówno ekspresji receptorów hormonalnych (ER, PgR), jak i nadekspresji receptora HER2. Trwają prace nad określeniem obecności różnych receptorów i genów nowotworów oraz ich znaczenia dla rodzaju podawanych pacjentce terapii. Należy podkreślić, że wiedza o typie raka piersi, na jaki choruje kobieta, jest kluczowa dla wyboru optymalnego leczenia.