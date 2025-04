Na pytanie odpowiada dermatolog Monika Serafin



Tego typu narośla wskazują na brodawki wirusowe (tzw. myrmecia). Wywołują je wirusy HPV 1 lub HPV 2. Do zakażenia zazwyczaj dochodzi na basenie. Jeśli stopy zainfekuje HPV 1, powstają zwykle pojedyncze głębokie zmiany pokryte zrogowaceniem. Bywają one bolesne, szczególnie podczas chodzenia.

W odróżnieniu od odcisków krwawią po zdjęciu zrogowacenia. Wirus HPV 2 z kolei wywołuje brodawki mozaikowe stóp. Te rozległe i powierzchowne zmiany nie bolą. Wykazują natomiast dużą odporność na leczenie i zwykle mają charakter nawracający. By ustalić, który z wirusów Panią zaatakował, należy iść do dermatologa. Dobierze on też odpowiednie leczenie. Zazwyczaj polega ono na smarowaniu brodawek płynami z kwasem salicylowym, mlekowym (np. Duofilm, Brodacid). Jeśli jednak zmiany są wyjątkowo odporne, prawdopodobnie będzie trzeba je wyłyżeczkować, zamrozić azotem lub odparować laserem.