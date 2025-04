Bruzdogłowiec szeroki

Bruzdogłowiec szeroki (łac. Diphyllobothrium latum) jest tasiemcem powodującym chorobę – difylobotriozę. Występuje w rejonach jezior w Europie, Azji i Ameryce.

Długość ciała Diphyllobothrium latum może sięgać od 3 do nawet 20 metrów! Zbudowane jest z proglotydów zawierających jaja pasożyta, które wydalane są przez czlowieka (żywiciela ostatecznego) wraz z kałem.

Z jaj rozwiają się koracidia, odpowiedzalne za zakażenie skorupiaka – I żywiciela pośredniego. Gdy zostaje on zjedzony przez rybę, zakażenie ulega przeniesieniu i ryba staje się II żywicielem pośrednim. Ludzie najczęsciej zarażają się poprzez spożycie ryby. Formą inwazyjną jest w tym przypadku plerocerkoid znajdujący się w jej mięśniach.

Inwazja

Inwazja jest w większości przypadków bezobjawowa! Jednak obecność bruzdogłowca szerokiego może powodować wystąpienie niecharakterystycznych zaburzeń żołądkowo-jelitowych. U około 2% osób zarażonych jest ona odpowiedzialna za niedokrwistość makrocytarną, która jest jednym z objawów niedoboru witaminy B12. Awitaminoza w tym przypadku jest spowodowana zwiększonym wchłanianiem witaminy przez tasiemca. Jest to najbardziej charakterystyczna cecha dla Diphyllobothrium latum.

Aby rozpoznać difylobotriozę należy przeprowadzić badanie kału na obecność jaj pasożyta. Zdarza się czasami, że widoczne mogą być w nim również proglotydy. Wówczas należy zgłosić się do lekarza w celu dobrania odpowiedniego leku – zazwyczaj stosuje się prazykwantel.

Bardzo ważną kwestią jest profilaktyka! Polega ona na ochronie zbiorników wodnych przed skażeniem odchodami ludzkimi a przede wszystkim na unikaniu spożywania surowych lub niedogotowanych ryb! Ma to ogromne znaczenie ponieważ głębokie zamrożenie (tzn. przechowywanie w temp -18 przez 24h lub – 10 przez 72) czy też gotowanie niszczy formy inwazyjne pasożyta znajdujące się mięsie ryb.

