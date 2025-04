fot. Fotolia

W Europie każdego roku wskaźnik użycia leków naturalnych podnosi się o 7–8%. Ok. 100 tys. europejskich pacjentów stale korzysta z leków homeopatycznych.* W Wielkiej Brytanii gorącym orędownikiem homeopatii jest brytyjska rodzina królewska.

Znana jest historia króla Jerzego VI – chociażby z filmu "Jak zostać królem" z Colinem Firthem w roli głównej – który cierpiał z powodu jąkania. Pomoc przyszła ze strony dość nietypowej terapii logopedycznej oraz… leków homeopatycznych. To właśnie on – jako ekspert od stosowania naturalnych leków – w podzięce za efekty leczenia, nadał królewski tytuł londyńskiemu szpitalowi Royal London Hospital for Integrated Medicine (dawniej Royal London Homoeopathic Hospital).

Obecnie to królowa Elżbieta II jest patronką Royal London Hospital for Integrated Medicine – największego centrum medycyny komplementarnej, a jednocześnie najważniejszego ośrodka badań nad homeopatią. Królowa Matka (królowa Elżbieta Bowes-Lyon) szczególnie doceniała działanie homeopatii. Broniła jej skuteczności przed sceptykami, uważając, że krytycy albo nie rozumieją działania tej metody leczenia, albo nigdy nie mieli do czynienia z lekami homeopatycznymi. Sama zaś zmarła w wieku 102 lat, do końca ciesząc się dobrym zdrowiem.

Rodzina królewska miała wpływ na rozwój homeopatii w Wielkiej Brytanii, poczynając już od lat 30. XIX wieku. Obecnie z roku na rok przybywa zwolenników niekonwencjonalnych metod leczenia (zarówno wśród pacjentów, jak i lekarzy). Statystyki pokazują, że aż 17% mieszkańców Wielkiej Brytanii chętnie stosuje leki homeopatyczne zamiast leczenia konwencjonalnego, ciesząc się przy tym dobrym zdrowiem.

Nad przebiegiem kuracji homeopatycznych rodziny królewskiej czuwali najbardziej znamienici specjaliści, którzy dziś uważani są za pionierów homeopatii – dr Johann Ernst Stapf, dr Frederick Quin czy dr Sir John Weir. Obecnie nad zdrowiem rodziny królewskiej czuwa uznany homeopata dr Peter Fisher.

Do tej pory wszyscy członkowie rodziny królewskiej korzystają z osiągnięć homeopatii, zaliczając się do grona najbardziej zagorzałych zwolenników tej niekonwencjonalnej metody leczenia. Rodzina królewska dla wielu Brytyjczyków stanowi przykład bezpieczeństwa i efektywności leczenia metodami naturalnymi, co przyczynia się do szczególnej popularności homeopatii w Wielkiej Brytanii.

* Dane za: Dana Ullman, Homeopatia – wiodąca alternatywna medycyna Europy, "Nexus" nr 75 (1/2011).

Zobacz też dział Homeopatia

Źródło: materiały prasowe Prowly/mn

Reklama