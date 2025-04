Buduj z Martyną Wojciechowską Przylądek Nadziei – szpital dla dzieci chorych na raka

Martyna Wojciechowska, opowiadając o przyczynach osobistego i długofalowego zaangażowania w inicjatywę fundacji zwróciła uwagę na opłakany stan obecnej siedziby szpitala onkologicznego, wyraziła też nadzieję, że ,,Przylądek Nadziei” będzie mógł powstać dzięki wsparciu ludzi dobrej woli, podobnie jak było to w przypadku Centrum Zdrowia Dziecka.

Rozpoczęta właśnie akcja pod hasłem ,,Pomóż Martynie zbudować Przylądek Nadziei” to największa w Polsce społeczna inicjatywa budowy szpitala dla dzieci chorych na raka. Szpitala, z którego budową nie można czekać ani chwili dłużej. Pomimo niezwykle wysokiej skuteczności leczenia (ponad 80%), wrocławska klinika boryka się z wieloma problemami; nie tylko finansowymi, ale i konstrukcyjnymi. W przedwojennym budynku często dochodzi do awarii: pękające rury, przeciekające stropy, odpadające tynki to dla pracowników szpitala codzienność. Wykonywane na bieżąco drobne remonty są w stanie jedynie na chwilę poprawić komfort leczenia, jednak po jednych naprawach natychmiast pojawia się konieczność wykonania nowych. W tej sytuacji jedynym wyjściem jest wzniesienie od podstaw nowego budynku, który w całości spełniałby najwyższe standardy lecznicze oraz umożliwiał dzieciom szybki powrót do zdrowia – przyznaje Agnieszka Aleksandrowicz, Prezes fundacji ,,Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”.

W budowie ,,Przylądka Nadziei” można pomóc na wiele sposobów, a najprostszym z nich, do którego szczególnie namawia Martyna Wojciechowska, jest wysłanie SMSa o treści NADZIEJA na numer 72165 . Dzięki operatorom telefinii komórkowych, którzy zrzekli się zysków z akcji, całość dochodu przeznaczona być może na budowę nowej kliniki.

Projekt architektoniczny ,,Przylądka Nadziei” zakłada powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie wrocławskiej Akademii Medycznej pięciokondygnacyjnego budynku, który mieścić będzie oddziały onkologiczno-hematologiczne, przeszczepowe i poprzeszczepowe oraz rehabilitacyjne. Wszystkie sale dla pacjentów będą jedno- lub dwułóżkowe, projekt uwzględnił też rozkładane miejsca do spania dla rodziców małych pacjentów. Rocznie klinika będzie mogła otoczyć opieką ponad dwa tysiące dzieci z całej Polski.

Warszawską uroczystość uświetnili swoją obecnością prof. Alicja Chybicka – kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM we Wrocławiu, Grzegorz Dzik – Przewodniczący Rady Fundacji i współwłaściciel grupy IMPEL S.A. oraz prof. Krysztof Kałwak – ordynator największego w Polsce oddziału przeszczepowego.

Więcej o akcji na www.przyladeknadzei.pl

Reklama

Rodzice miesiącami trwający przy dzieciach na prowizorycznych kozetkach

Wejście do obecnej siedziby kliniki

Wielomiesięczna terapia na kilku metrach kwadratowych

Reklama

Źródło: informacja prasowa, www.przyladeknadziei.pl /ah