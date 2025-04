Od nieprawidłowego odżywiania do choroby



Bulimia i anoreksja to niejedyne choroby związane z nieprawidłowym odżywianiem. Osób, które nie dbają o swoją dietę, jest bardzo wiele. Bardzo wiele jest również niestety rodziców, którzy nie dbając o własne zdrowie, zaniedbują również proces prawidłowego odżywiania się swoich pociech.

U części spośród osób nieprawidłowo odżywiających się rozwijają się właśnie bulimia albo anoreksja.

Reklama

Problem tkwi w psychice?



Przyczyny rozwoju tych chorób są bardzo złożone. Aby doszło do rozwoju zaburzenia, najczęściej musi nałożyć się na siebie kilka czynników: biologicznych, społecznych, psychicznych. Skupmy się na tych ostatnich.

Osoby cierpiące z powodu bulimii lub anoreksji to często osobowości za wszelką cenę dążące do perfekcji. Często są to ludzie młodzi, którzy mają problemy związane z okresem dojrzewania, nie potrafią się odnaleźć w otoczeniu, przyjmowanie społecznych ról dorosłego człowieka stanowi dla nich ogromną trudność.

Dodatkowo często zdarza się, że mają bardzo silną potrzebę kontroli – zarówno siebie samego, jak i własnego otoczenia.

Czasami choroba związana jest z nieradzeniem sobie ze spełnianiem wygórowanych oczekiwań, jakie stawiają przed takim zagubionym młodym człowiekiem jego bliscy. W dzisiejszym świecie znaczenie ma też „ideał” sylwetki czy też urody kreowany przez środki masowego przekazu. Młodzi ludzie często są zapatrzeni w swoich idoli, którzy na ekranie lub na okładkach kolorowych pism wyglądają perfekcyjnie. Nastolatki dążą do tego, by się do nich upodobnić.

Choroba bywa wtedy swojego rodzaju buntem wobec rzeczywistości, w jakiej żyją; staje się sygnałem, że w wewnętrznym świecie emocji i przeżyć dzieje się coś niedobrego.

Zobacz też: Anoreksja - choroba ciała i umysłu

Reklama

Leczymy nie tylko chorego, ale też jego najbliższych



W przypadku leczenia anoreksji i bulimii trzeba koniecznie upewnić się, czy choroba nie zagraża bezpośrednio życiu pacjenta.

Jeżeli nie, wskazana jest psychoterapia – indywidualna lub w grupie.

Dobór metod i technik terapii zależy od indywidualnego przypadku. Podczas przygotowywania indywidualnego programu terapeuta powinien wziąć pod uwagę cechy osobowości pacjenta, jego temperament, siłę i skalę zaburzenia, czynniki środowiskowe, rodzinne, zajęcia wykonywane przez pacjenta, a także jego potrzeby i oczekiwania wobec terapii.

Są też czynniki wspólne dla wszystkich chorych – te dotyczą samego zaburzenia. Mechanizmy powstawania i utrzymywania się choroby są u wielu osób podobne, niekiedy przypominają rodzaj uzależnienia.

W pracy z pacjentem konieczne jest współdziałanie z jego najbliższymi, z jego rodziną – w podejściu systemowym. Zakłada ono, że choroba jednostki jest przejawem choroby całej rodziny, dlatego wymaga współpracy całej grupy.

Zobacz też: Rodzaje bulimii

Autor: Anna Karny, psycholog i psychoterapeuta Prywatnego Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej POLANA.