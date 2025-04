Na bulimię może zachorować każdy – niezależnie od płci czy wieku. Nie omija ona również znanych i lubianych ze świata gwiazd – Elton John, Richard Simmons, Rusell Brand to tylko niektóre osoby, które od lat walczą z bulimią.

Czym właściwie jest bulimia?

Bulimia to nic innego jak spożywanie nadmiernej ilości pokarmów, a następnie „oczyszczanie organizmu” poprzez wymioty, środki przeczyszczające, leki moczopędne, wzmożony wysiłek fizyczny. Bulimia jest aktem nieopanowanego obżarstwa, które objawia się bardzo często w nocy, w sytuacjach stresowych. Najczęściej dotyka osób o niskiej samoocenie, perfekcjonistów, zmagających się z nerwicą, depresją, introwertyków.

Dlaczego bulimia dotyka również mężczyzn?

To proste – panowie tak jak i panie ulegają wpływom środowiska i tzw. kultowi szczupłej sylwetki. Z billboardów, plakatów, okładek czasopism, reklam uśmiechają się seksowni, wysportowani panowie z umięśnionym brzuchem, który nie do końca oddaje realia współczesnego świata. Światowa Organizacja Zdrowia bije na alarm – coraz więcej osób cierpi na nadwagę oraz otyłość, dotyczy to zarówno kobiet jak i mężczyzn!

Wstydliwy problem

Mężczyźni nie lubią mówić ani o problemach, ani o chorobach. Znacznie trudniej jest więc zdiagnozować u nich bulimię, ponieważ sami przed sobą nie chcą się do niej przyznać. Wymioty po zjedzeniu 10 hamburgerów? Widocznie były nieświeże – zdają się sami przed sobą tłumaczyć. Tylko czy codzienne wymioty mogą być objawem nieświeżej żywności? Jak więc zdiagnozować bulimię u mężczyzn? Przede wszystkim oni sami muszą sobie uświadomić, że są chorzy i muszą „zechcieć sobie pomóc” w walce z chorobą. Pierwszym krokiem powinna być więc wizyta u specjalisty psychoterapeuty, który pokieruje dalszym leczeniem.

