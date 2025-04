Według interpretacji zespołu naukowców z Uniwersytetu Northwestern spadek ten ma na celu przywiązanie mężczyzny do rodziny, czyniąc go bardziej lojalnym. Testosteron jest bowiem odpowiedzialny u mężczyzn za wzrost popędu seksualnego i chęć zdobycia partnerki.

Praca badawcza przeprowadzona przez The Proceedings of the National Academy of Sciences objęła zakresem zachowania 624 młodych mężczyzn przed i po fakcie zostania ojcem. Okazało się, że z chwilą przyjścia dziecka na świat, poziom testosteronu znacząco obniża się, szczególnie w przypadku ojców niemowląt poniżej miesiąca życia. Większe obniżenie poziomu hormonu jest również charakterystyczne u ojców zaangażowanych w opiekę nad dzieckiem.

Przewodniczący badania Christopher Kuzawa tak skomentował wyniki badania: ,,Wychowanie potomstwa jest tak dużym wysiłkiem emocjonalnym, fizycznym i psychologicznym, że biologia w znaczący sposób ułatwia mężczyznom sprostanie tym wyzwaniom”.

Jak dodają naukowcy, obniżony poziom testosteronu może również wiązać się z większą odpornością na niektóre choroby przewlekłe, co może częściowo wyjaśniać, dlaczego żonaci mężczyźni i ojcowie cieszą się lepszym zdrowiem niż single w tym samym wieku.

Dr Allan Pacey, wykładowca andrologii na Uniwersytecie Sheffield uważa wyniki badań za fascynujące: ,,Ogólny poziom testosteronu we krwi nie zmienia się u mężczyzn tak bardzo. Obserwuje się co prawda niewielki jego spadek wraz ze starzeniem się mężczyzny lub w procesie leczenia niektórych chorób czy zażywania pewnych leków. Ale znaczące obniżenie poziomu hormonu, związane z rozpoczęciem życia w rodzinie, jest czymś intrygującym”. Dr Pacey dodał również, że należy przeprowadzić dodatkowe badania potwierdzające przypuszczenia naukowców.

Polecamy: Moralność w polu magnetycznym

Źródło: BBC/ar

Reklama