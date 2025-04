Poronienie

Niemożność donoszenia ciąży (infertility) jest odmianą niepłodności. Oznacza wydalenie płodu z jamy macicy do 22 tygodnia ciąży. Powtarzające się poronienia (więcej niż trzy) nazywa się nawykowymi. Jakie mogą być tego przyczyny?

Przyczyny poronień

1. Tzw. puste jajo płodowe - tzn. brak zarodka . Podejrzenie pustego jaja płodowego lekarz może mieć na podstawie przezpochwowego badania USG. Jednak do ostatecznego rozpoznania po poronieniu wykonuje zabieg tzw. wyłyżeczkowania jamy macicy. W znieczuleniu ogólnym pobiera tkankę ze ściany macicy, uzyskując tzw. wyskrobiny. Są one następnie poddawane badaniu histopatologicznemu, pozwalającemu stwierdzić rodzaj tkanki. Jeżeli w badaniu nie stwierdzi się obecności zarodka, mówimy o pustym jaju płodowym. Jest to najczęściej rozpoznawana przyczyna poronień.

2. Defekty genetyczne płodu - można je stwierdzić poprzez ocenę chromosomów rodziców dziecka, a także zbadać pod tym względem tkankę płodową, usuniętą podczas zabiegu wyłyżeczkowania jamy macicy. W tej sytuacji samoistne poronienie jest naturalną drogą eliminacji płodu niezdolnego do rozwoju.

3. Zaburzenia hormonalne - w szczególności skrócona druga faza cyklu miesiączkowego. Powoduje to zmniejszony poziom jednego z hormonów - progesteronu i zaburzenie wykształcania łożyska niezbędnego do prawidłowego rozwoju płodu.

4. Nieprawidłowości anatomiczne macicy. Są to wady budowy macicy, zrosty wewnątrzmaciczne ( po wcześniejszych zabiegach wyłyżeczkowania jamy macicy), niewydolność szyjki macicy , mięśniaki macicy czy endometrioza.

5. Przyczyny immunologiczne. Należy pamiętać, że płód stanowi dla kobiety częściowo obcą tkankę - porównywalną do przeszczepu. Układ immunologiczny, działając w obronie organizmu matki, może doprowadzić do odrzucenia płodu jako przeszczepu.

6. Obecność tzw. przeciwciał antyfosfolipidowych - są to cząsteczki skierowane przeciwko pewnym składnikom błon komórek. Dokładny mechanizm działania tych przeciwciał nie został wyjaśniony, jednak przyczyniają się one do niewydolności łożyska, a przez to zaburzenia dowozu pożywienia do płodu. Przeciwciała te mogą występować u ludzi pozornie zdrowych, nie dając żadnych objawów. Ich obecność może się ujawnić w ciąży, a także w okresie połogu.

7. Choroby zakaźne, które matka przechodzi w ciąży, np. grypa, różyczka, toksoplazmoza, cytomegalia.

8. Stres, czynniki środowiskowe

9. Zaburzenia funkcji tarczycy.

Ustalenie przyczyny poronień nie zawsze jest możliwe. Zdarzyć się może również, że mimo prawidłowych wyników licznych testów, poszukujących przyczyny poronień, kobieta nie może donosić ciąży.

Pamiętajmy, że kolejną próbę zajścia w ciążę można podjąć po odczekaniu ok. 3 miesięcy od poronienia.

