Celem programu „Cała Polska leczy nadciśnienie” jest m.in. zachęcanie Polaków do dokonywania regularnych pomiarów ciśnienia oraz wprowadzania zmian w codziennym trybie życia. Aby osiągnąć ten cel w jak najskuteczniejszy sposób, w 2013 roku zespół programu odwiedzi 6 polskich miast: Wrocław, Kraków, Bydgoszcz, Poznań, Warszawę i Gdańsk. Pierwsze wydarzenie, zorganizowane we Wrocławiu 23 lutego, zapoczątkowało cykl spotkań.

W ramach wydarzenia, oprócz wspomnianej prelekcji, uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami właściwych pomiarów ciśnienia. Po części pokazowej wszyscy zainteresowani będą mogli poddać się bezpłatnym badaniom przeprowadzanym przez zespół medyczny sieci Polmed.

Ze względu na to, że niezmiernie istotnym elementem prewencji nadciśnienia jest stosowanie się do zasad zdrowej diety, kolejnym elementem spotkania będzie poradnictwo w zakresie diety DASH, opracowanej właśnie z myślą o nadciśnieniowcach. Dodatkowo uczestnicy będą mieli okazję skosztowania zdrowego poczęstunku. Aby zaangażować uczestników do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu, w jego ramach przeprowadzone zostaną zabawy, konkursy i quizy z możliwością wygrania atrakcyjnych nagród m.in. w postaci ciśnieniomierzy firmy Microlife.

