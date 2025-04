Z jednego ziemniaka średniej wielkości powstaje 36 czipsów. Czas ich produkcji to 15 minut. Prócz dodatku wielu przypraw i substancji smakowych (wśród których znajduje się kancerogenny akryloamid) niezbyt korzystna dla zdrowia jest ilość i temperatura oleju, użytego do ich smażenia. Nadmiar substancji użytych do produkcji fast food zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycy, nadciśnienia tętniczego i nowotworów.

