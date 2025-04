Ocenia się, że na wrzody żołądka i dwunastnicy choruje w ciągu całego życia 5–10% wszystkich osób dorosłych, z przewagą mężczyzn, najczęściej młodych i w średnim wieku. Głównym objawem choroby wrzodowej jest ból lub dyskomfort w nadbrzuszu, pojawiający się po posiłkach, ustępujący po przyjęciu leków zobojętniających kwas solny. Przyczyny jej powstawania to m.in.: zakażenie bakterią Helicobacter pylori (dotyczy to około 70% owrzodzeń żołądka i 95% owrzodzeń dwunastnicy), stosowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych, palenie tytoniu.

Niebezpiecznym dla życia powikłaniem choroby wrzodowej jest przedziurawienie wrzodu, co oznacza przedziurawienie ściany żołądka lub dwunastnicy przez pogłębiające się owrzodzenie. Głównym objawem jest silny, gwałtowny ból w nadbrzuszu. Jego przyczyną jest wydostanie się treści pokarmowej z dwunastnicy lub żołądka do jamy brzusznej, co powoduje zapalenie otrzewnej. Stan pacjenta szybko się pogarsza. Skuteczne leczenie polega na szybkiej operacji.

W leczeniu choroby wrzodowej stosuje się leki, które zmniejszają ilość kwasu produkowanego w żołądku oraz leki, które działają osłonowo na błonę śluzową żołądka i dwunastnicy.

