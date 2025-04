Głównym składnikiem CelluBerry slim są jagody Acai, dzięki którym preparat jest silnie działającym antyoksydantem. Owoce te dostarczają organizmowi energii, a także przyśpieszają metabolizm i spalanie tłuszczu, dlatego stanowią odpowiednie uzupełnienie diety odchudzającej.

Preparat zawiera również glukomannan (błonnik), który pęczniejąc w żołądku sprawia, że nie odczuwa się głodu, co w efekcie prowadzi do efektywniejszego zrzucenia wagi.

Zawarta w suplemencie L-leucyna oraz witamina C zwiększają jego skuteczność. Natomiast ekstrakt z liści morwy białej działa stabilizująco na poziom cukru we krwi, ograniczając jego przyswajanie przez organizm.

Po rozpuszczeniu saszetki suplementu w 2 szklankach wody powstaje napój o wyrazistym smaku, co powoduje, iż przyjmowanie każdej kolejnej porcji nie będzie kojarzyło się z przykrym obowiązkiem, a raczej smakowitą przekąską.

