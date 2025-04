Centaurus to nazwa nowego subwariantu koronawirusa określanego również jako Omikron BA 2.75. Wirus pojawił się już w Europie. Na razie dane na jego temat są gromadzone. Nie wiadomo, czy Centaurus powoduje większą śmiertelność niż poprzednie odmiany wirusa, ale wiadomo, że jest tak samo zaraźliwy jak dominujący wirus Omikron. Wirusolodzy wyrażają obawy dotyczące pojawienia się szybko rozprzestrzeniającego się subwariantu, ponieważ może on pokonywać barierę odporności.

Reklama

Centaurus – co wiemy o nowym subwariancie koronawirusa?

Wariant Centaurus został po raz pierwszy wykryty w maju tego roku w Indiach. Aktualnie Centaurus jest obecny m.in. w Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemczech, a także USA, Australii i Kanadzie. Jak poinformował prof. Massimo Ciccozzi z Rzymu, epidemiolog z włoskiej agencji Ansa, wirus różni się od wariantu Omikron BA.5 i BA.2 dwiema mutacjami. Dodał też, że to normalne, że patogen mutuje i pokonuje bariery immunologiczne, ponieważ to zapewnia mu przetrwanie.

Prof. Massimo Ciccozzi przedstawił również wstępne wnioski z badań sugerujące, że nowy subwariant jest równie zaraźliwy co Omikron i może się szybko rozprzestrzeniać.

Z kolei Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) uznało go za „wirus podlegający monitorowaniu”, co oznacza, że ​​może on być bardziej zakaźny niż dotychczasowe szczepy lub związany z cięższą chorobą COVID-19. Jednak na razie jest za mało danych naukowych, aby to potwierdzić.

Nie ma na razie badań na temat śmiertelności zakażeń wywołanych wariantem Centaurus, dlatego nie wiadomo, czy jest groźniejszy od poprzednich odmian wirusa, również aktualnie dominujących, czyli Omikron BA.5 i Omikron BA.4.

Przeczytaj też: Jak długo trwa odporność po COVID-19?

Koronawirus to nie grypa

Naukowcy podkreślają, że koronawirus szybko się zmienia, i różni się tym od wirusa grypy, do której jest często porównywany.

W zeszłym roku wielu było przekonanych, że Delta stanowi ewolucyjny szczyt dla koronawirusa, ale pojawienie się Omikronu i ogromny wzrost zmienności i unikania przeciwciał jest znakiem, że jako populacja nie możemy podążać za podobnym do grypy planem utrzymania tempa ewolucji wirusowej - ocenił dr Stephen Griffin, wirusolog z University of Leeds w wywiadzie dla The Guradian.

Czy szczepionki przeciwko COVID-19 chronią przed wariantem Centaurus?

Szczepionki nadal mogą chronić przed ciężkim przebiegiem COVID-19 oraz koniecznością hospitalizacji, nawet w przypadku zakażenia nowymi wariantami koronawirusa. Nowe szczepionki skierowane konkretnie przeciwko Omikronowi mają być w Polsce dostępne w tym roku. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) ma we wrześniu zatwierdzić nowe preparaty firm Moderna i Pfizer.

Reklama

Czytaj także:

Objawy COVID-19. Jakie występują teraz najczęściej?

Objawy koronawirusa dzień po dniu. Jaki jest przebieg COVID-19?

Jak długo trwa COVID-19 i kiedy zarażamy?