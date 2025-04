Inicjatywa "Menu bez glutenu" powstała z jednej strony, żeby umożliwić chorym na celiakię bezpieczne zjedzenie posiłku w restauracji, a z drugiej strony by zachęcić restauratorów do dokładniejszego przyglądania się składnikom swoich dań i zaoferowania oferty dla każdego, kto stosuje dietę bezglutenową. Problem alergii pokarmowych i nietolerancji glutenu dotyczy coraz częściej nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Zdarza się, że odkrywamy nietolerancję na niektóre pokarmy dosyć późno i jesteśmy zmuszeni do całkowitego zmienienia nawyków żywieniowych. Bez względu na to czy nie spożywamy zbóż ze względu na nietolerancję, czy własne przyzwyczajenia żywieniowe, ciężko jest znaleźć menu okrojone o tak powszechny składnik jak mąka.

Program obejmuje restauracje i kawiarnie, które wyrażą chęć na dołączenie do "Menu bez Glutenu". Następnie obsługa takich miejsc zostaje odpowiednio przeszkolona w praktycznym zastosowaniu zasad diety bezglutenowej i zobowiązuje się do jej przestrzegania. W zamian lokal otrzymuje prawo umieszczenia na swojej witrynie loga akcji oraz może używać odpowiednich oznaczeń w menu. Informacje o wszystkich restauracjach i kawiarniach, które przystępują do programu zostają umieszczone na stronie internetowej "Menu bez glutenu", która pełni rolę bazy danych bezpiecznych dla bezglutenowców miejsc.

Akcję rozpoczęło Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej w maju 2011 roku. Od tego czasu certyfikat "Menu bez glutenu" otrzymało jedynie 30 restauracji i kawiarni. Dołączenie do tej bazy lokali wiąże się z obowiązkiem zapewnienia swoim klientom zdrowego i bezpiecznego dla nich menu zawierającego posiłki pozbawione glutenu.

