Akcja „Szczęśliwa mama = Szczęśliwe dziecko”

Troska o dziecko wymaga odpowiedniej wiedzy i wsparcia ze strony bardziej doświadczonych osób. Dlatego fundacja Odety Moro-Figurskiej wraz z Portem Rumia CH Auchan zorganizowała specjalną akcję „Szczęśliwa mama = Szczęśliwe dziecko".

Bezpłatne badania USG 4D

Podczas wydarzenia, przyszłe mamy będą miały wyjątkową okazję, by bezpłatnie wykonać badania USG 4D i sprawdzić czy ciąża rozwija się prawidłowo. W trakcie dwudniowej akcji, wszystkie kobiety będą również mogły znaleźć odpowiedź na nurtujące je pytania związane z ciążą i macierzyństwem.

Spotkania z ekspertami

W punktach konsultacyjnych, zaproszeni eksperci udzielą przyszłym oraz młodym mamom porad między innymi z zakresu przygotowań do porodu, zalet karmienia piersią, właściwej diety czy tworzenia więzi z niemowlęciem. Kobiety znajdą również odpowiedź na pytania jak wrócić do formy po porodzie, bezpiecznie wykąpać malucha czy ułożyć go w chuście do noszenia. Młodzi oraz przyszli rodzice będą mogli wziąć aktywny udział w pokazach kąpieli maluszka, masażu i pierwszej pomocy pediatrycznej. Każda zainteresowana mama, będzie miała także możliwość skorzystać z bezpłatnego masażu dłoni.

Ważne informacje

Bezpłatne badania USG odbędą się już w najbliższy weekend, 20 i 21 lipca w Porcie Rumia CH Auchan przy ulicy Grunwaldzkiej 108 w Rumi. Ultrasonografia będzie wykonywana od godziny 11.00. O przyjęciu na badanie decyduje kolejność zgłoszeń. Na pytania przyszłych oraz młodych rodziców, eksperci będą odpowiadać w godzinach 11.00 – 16.30.

