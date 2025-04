Choroby nowotworowe stanowią coraz poważniejszy problem zdrowotny. W profilaktyce raka najważniejsze są świadomość społeczna i regularne badania – to właśnie do nich chcą zachęcić wspólnie firma O bag Polska i Fundacja Rak'n'Roll, we współpracy z popularną aktorką, Katarzyną Bujakiewicz.

Symbolem akcji #ztorebkanaraka stała się kultowa pozycja sprzedażowa z oferty firmy O bag Polska, czerwona torebka O bag. Część dochodu z jej sprzedaży zasili konto Fundacji Rak'n'Roll. Pieniądze zostaną przeznaczone na cele statutowe organizacji, prowadzącej liczne projekty pomocy osobom dotkniętym chorobą nowotworową. Więcej informacji na www. raknroll.pl.

Ambasadorką kampanii została Katarzyna Bujakiewicz, jedna z najpopularniejszych polskich aktorek filmowych i teatralnych ostatnich lat. Kasia jest wielką fanką torebek O bag – wystąpiła w dwóch ostatnich sesjach zdjęciowych dla O bag Polska, a z dodatkami tej marki praktycznie w ogóle się nie rozstaje. Na propozycję współpracy przy akcji #ztorebkanaraka przystała bez wahania. Jak sama przyznaje, dla każdej kobiety torebki i piękne dodatki są bardzo ważne, ale nie ma niczego ważniejszego niż zdrowie.

Szukasz idealnego pomysłu na prezent? A gdyby tak jednocześnie sprawić radość bliskiej osobie i pomóc tysiącom osób w walce z chorobą? Nic prostszego! Wejdź na www.obagstore.pl i tak jak Katarzyna Bujakiewicz stań do walki z nowotworami w Polsce. Wspólnie ruszmy #ztorebkanaraka!

Źródło: materiały prasowe/mn

