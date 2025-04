Chcesz zbadać zatoki? – zagłosuj na swoje miasto!

Rusza X jubileuszowa edycja ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej „Zdrowe Zatoki”. W ramach akcji będzie można zbadać swoje zatoki w gabinecie termowizyjnym. To, czy gabinet przyjedzie do twojego miasta zależy tylko od ciebie. Od 20. września do 11. października 2011r. trwa rywalizacja miast – zagłosuj!