Sztuczny brzuch – kontrowersyjny trend

Sztuczne brzuchy do niedawna były jedynie atrybutem aktorek, które odgrywały swoje filmowe role. Dziś wśród młodych Chinek zapanował trend noszenia takich silikonowych brzuchów, na co dzień.

Na zakup sztucznego brzucha decydują się kobiety, które nie chcą stać w zatłoczonych pojazdach komunikacji publicznej. Inne próbują zatuszować to, że nie mogą mieć potomstwa. Kolejna grupa kobiet nosi sztuczny brzuch, żeby uniknąć zwolnienia z pracy.

Nowy trend niebezpieczny dla zdrowia

Lekarze coraz częściej ostrzegają kobiety przed niebezpiecznymi dla zdrowia konsekwencjach noszenia sztucznego brzucha. Silikon, z którego wykonana została wkładka może powodować alergie skórne.

Dodatkowo w sprawie nowej mody zabrali głos socjologowie. Według ekspertów oszustwa wśród Chinek mogą doprowadzić do tego, że ludzie nie będą ustępować miejsca kobietom, które naprawdę spodziewają się dziecka.

Pierwszy proces

Coraz częściej znane są przypadki, gdy silikonowa atrapa wysunęła się kobiecie spod ubrania. W Chinach toczy się właśnie pierwszy proces, jaki producentowi wkładek wytoczyła niezadowolona klientka. Kobiecie wysunął się silikonowy brzuch podczas jazdy metrem. Pozostali pasażerowie wyśmiali ją i obrzucili wyzwiskami.

Naszą redakcję zastanawia fakt czy rzeczywiście sztucznym ciążowym brzuszkiem można uniknąć zwolnienia z pracy?

