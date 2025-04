Problemy z wagą to obecnie epidemia – aż 2/3 dorosłych w Stanach Zjednoczonych ma nadwagę lub otyłość, a liczba otyłych dzieci w ostatnich 3 dekadach uległa potrojeniu.

Badania przeprowadzone przez naukowców z Harvardu wykazały, że najgorszym wrogiem dla wagi są chipsy ziemniaczane: wystarczy zjeść 15 chipsów dziennie, by w 4 lata przytyć 0,76 kg (słodycze przyczyniają się w takim czasie do wzrostu wagi o 0,18 kg). Przed tyciem chroniło spożywanie owoców, warzyw, orzechów, produktów pełnoziarnistych, jogurtu.

Co drugie amerykańskie dziecko waży za dużo. Dr Leann Birch – by zapobiec otyłości wśród dzieci – zaleca karmienie piersią, dbanie o prawidłową długość snu dziecka, zachęcanie do uprawiania sportów, troszczenie się o prawidłowe nawyki żywieniowe, ograniczanie czasu spędzanego przed komputerem i telewizorem.

Źródło: „Gazeta Wyborcza”, 28.06.2011/mn

