Po pierwsze: odpowiednia diagnoza

Pierwszym krokiem do rozwiązania problemu jest postawienie odpowiedniej diagnozy. Ponieważ nietrzymanie moczu może być powodowane przez różne patologie i przejawia się na nieznacznie odmienne sposoby. Może na przykład pojawiać się w spoczynku lub w czasie wysiłku. Warto zasięgnąć porady lekarza uroginekologa.

Reklama

Leczenie chirurgiczne

U niektórych kobiet pęcherz może przemieszczać się ze swojej normalnej pozycji, szczególnie wiele lat po porodzie, powodując nieświadome wypływanie moczu. Chirurdzy opracowali kilka metod dla podtrzymania pęcherza w jego naturalnej pozycji. Stosowane są głównie niżej wymienione metody podwieszenia.

Przytrzymanie za szyję pęcherza

Podwieszenie załonowe polega na założeniu szwów, które podtrzymują szyję pęcherza moczowego. Najczęściej wykonuje się procedurę Burcha. Rozpoczyna się od nacięcia pod pępkiem, a szwy mocuje się do mocnych więzadeł w obrębie miednicy, co podtrzymuje zwieracz. Tego typu zabieg może być wykonywany jednocześnie z usunięciem macicy. Powrót do zdrowia trwa dłużej niż w przypadku innych rozwiązań.

Zobacz: Na czym polegają badania diagnostyczne nietrzymania moczu?

Nowoczesne materiały

Bardzo dobre wyniki daje nowoczesne i mało inwazyjne rozwiązanie- taśmy. Są to najczęściej instrumenty ze specjalnego tworzywa, które nie ingeruje w fizjologię tkanek organizmu, jednak są na tyle wytrzymałe, by spełniać swoją funkcję podwieszającą. Taśmy zakłada się w miednicy mniejszej i podwieszają one pęcherz i cewkę moczową. Zazwyczaj wykorzystywane są metoda: załonowa i zasłonowa. Są bardzo skuteczne i mają małe ryzyko komplikacji.

Reklama

Metody podwieszania

Metoda załonowa polega na wykonaniu nacięcia w pochwie i dwóch nacięć nad kością łonową- są one na tyle niewielkie, by zmieścić igłę z taśmą. Za pomocą odpowiedniego urządzenia chirurg umieszcza taśmę wewnątrz ciała. Następuje szycie tkanek. Metoda przez otwór zasłonowy jest w ogólnym zarysie podobna, jednak zmniejsza ryzyko urazu narządów w obrębie miednicy mniejszej. Powikłania występują rzadko i są związane z ewentualnym krwotokiem lub infekcją. Dodatkowo, jak w przypadku każdej operacji, w znieczuleniu możliwe są powikłania anestezjologiczne.

Sprawdź: Jak uniknąć nietrzymania moczu w starszym wieku?