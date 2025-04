Metodyka leczenia raka wątroby

Najczęściej występującymi nowotworem wątroby jest rak wątrobowokomórkowy i rak przewodów żółciowych (odpowiedni 70 i 10% przypadków). Rak wątroby doskonale odpowiada na leczenie chirurgiczne zaś radio- i chemioterapia wykazują niską skuteczność. Niestety jedynie w 10-20% przypadków udaje się wykryć nowotwór na wystarczająco wczesnym stopniu zaawansowania. W sytuacji, gdy leczenie chirurgiczne zastosowane jest zbyt późno, okres przeżycia wynosi 3-6 miesięcy. Najczęściej stosowanymi metodami są resekcja guza lub transplantacja całego organu oraz ablacja.

Jak wygląda operacja?

Przed wykonaniem właściwej resekcji następuje ostateczna ocena stanu wątroby i okolic, przede wszystkim pod kątem występowania ewentualnych, niewykrytych wcześniej przerzutów. Następnie, przy użyciu rozpieraczy chirurg odgina brzegi klatki piersiowej, w celu zapewnienia swobodnego dostępu do wątroby. Przed wykonaniem resekcji tymczasowo wstrzymywany jest dopływ krwi do wątroby. W zależności od tego, w którym płacie wątroby znajduje się guz, jest on uwalniany i bezpośrednio badany śródoperacyjnie przy pomocy USG. Przy zachowaniu szczególnej uwagi na znajdujące się w pobliżu naczynia usuwany jest również, zajęty przez guza fragment miąższu wątroby. Dla większej pewności wraz z otaczającym go, przynajmniej, 1-centymetrowym marginesem zdrowej tkanki. W tym celu stosuje się specjalną sondę wprowadzaną w drgania wysokiej częstotliwości przy pomocy ultradźwięków, która precyzyjnie niszczy chorą tkankę. W zależności od rozległości guza usuwany jest fragment płata, cały płat lub też fragment wątroby wraz z pęcherzykiem żółciowym.

Transplantacja i ablacja, czyli kiedy nie można operować?

W sytuacjach, gdy stan pacjenta nie pozwala na operację lub guz jest zbyt duży stosuje się metodę ablacji lub transplantację. W przypadku guzów poniżej 4 cm średnicy dobrze sprawdza się ablacja, czyli "wypalenie" guza przy pomocy wstrzyknięcia etanolu. Metoda ta ma jednak ograniczenia w postaci nierównomiernego rozejścia się etanolu w obrębie guza i dość dużego występowania powikłań.

Znacznie lepsze wyniki daje krioablacja przy użyciu ciekłego azotu. Ma ona zastosowanie w guzach o średnicy do 5-6 cm, jednak wymaga zastosowania laparotomii.

Przeszczep wątroby zarezerwowany jest dla osób, u których guz wątroby jest zbyt duży do wycięcia lub rak jest wieloogniskowy, a przy tym nie nacieczone są otaczające wątrobę naczynia.

