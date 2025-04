Kilka słów na temat raka przełyku…

Mimo ogromnego postępu, jaki dokonuje się w rozwoju chirurgicznych metod diagnostycznych i leczniczych (staplery, lasery, koagulacja, mikrochirurgia), wyniki leczenia nowotworów złośliwych przełyku pozostają niewspółmiernie złe do postępu technologii medycznej.

Nowotwory przełyku to przeważnie guzy złośliwe. Rzadko mamy do czynienia ze zmianami niezłośliwymi.

Wywodzący się z tkanki nabłonkowej przełyku rak szerzy się zarówno w głąb ściany mięśniowej przełyku, jak i wzdłuż jego długiej osi. W związku z dość licznym sąsiedztwem innych struktur, naciek nowotworowy często przechodzi na przylegające do przełyku inne tkanki i narządy. W górnym odcinku przełyku jest to najczęściej tchawica lub oskrzele główne, w dolnym – aorta, osierdzie, przepona.

Ocena stopnia zaawansowania nowotworu przed operacją

Niezmiernie ważną rzeczą dla chirurga jest określenie zakresu operacji, czyli dokładna ocena głębokości i rozpiętości naciekania nowotworu. W przypadku przełyku, w celu określenia stadium zaawansowania choroby, stosuje się w diagnostyce, aparat do ultrasonografii endoskopowej. Pozwala on rozróżnić raki wczesne (ograniczone do warstwy nabłonkowej i blaszki właściwej błony śluzowej) od bardziej zaawansowanych, zajmujących często całą ścianę przełyku, a czasem rozprzestrzeniających się poza nią, na okoliczne narządy.

Jakie są metody chirurgicznego leczenia raka przełyku?

To, na jaka metodę leczenia operacyjnego zdecydują się chirurdzy, zależy od stopnia zaawansowania choroby. W przypadku nowotworu zlokalizowanego miejscowo (wczesna zmiana ograniczona do błony śluzowej, brak przerzutów do węzłów chłonnych), operacją prowadzącą do wyleczenia, może być miejscowe wycięcie guza. Jednak bardzo rzadko wykrywa się nowotwory przełyku w tak wczesnym stadium. Najczęściej jest to bardzo zaawansowana zmiana miejscowa albo choroba nowotworowa rozsiana z odległymi przerzutami.

Jeśli stwierdza się zaawansowawanie regionalne choroby (obecność guza, przerzuty do węzłów chłonnych, brak przerzutów odległych), leczenie polega na wycięciu przełyku wraz z sąsiadującymi węzłami chłonnymi, jego rekonstrukcji oraz zastosowaniu chemioterapii, która ma za zadanie zniszczyć pozostałe komórki nowotworowe.

W przypadku rozsianej choroby nowotworowej, nie ma mowy o stosowaniu wyłącznie metod chirurgicznych. Często włącza się najpierw leczenie systemowe, które ma doprowadzić do częściowej remisji choroby (wycofanie się części zmian nowotworowych) i dopiero wtedy wdrożenia leczenia operacyjnego.

