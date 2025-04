Transport tłuszczu

Wszystkie składniki, które dostarczamy przez pożywienie muszą być odpowiednio „przerobione” przez organizm i przetransportowane w odpowiednie miejsca. Środkiem do transportu wewnątrz organizmu jest krew. Głównym punktem tej podróży jest wątroba. Jest ona zarówno swoistym magazynem, halą produkcyjną lub tylko przystankiem w tejże drodze. Drogi, które zajmują się tym transportem to naczynia krwionośne – rozprzestrzeniają się po całym ciele i dostarczają składniki odżywcze w różne miejsca. We krwi płyną nie tylko krwinki, ale też glukoza, białka, witaminy i tłuszcze.

Każdy z nas wie – kilka kropel oliwy wylanych na szklankę czystej wody nie utonie w niej tak łatwo. Podobnie jest w naszym organizmie – tłuszcz, który dostarczamy w pożywieniu nie da się tak łatwo „utopić” we krwi, aby móc przetransportować go do wątroby. Dlatego właśnie organizm tworzy specjalne transportery dla tłuszczu – są to właśnie owe tajemnicze dwa rodzaje cholesterolu: HDL i LDL. W trakcie transportu zdarza się, że niektóre komórki osiadają na dnie naczyń, przyczepiają się do nich i uszkadzają je, tworząc miejscowy stan zapalny. Takie zlepione komórki mogą być powodem zakrzepu, który grozi zawałem serca!

Cholesterol - dlaczego jeden jest dobry, a drugi zły?

Różnica między nimi ogólnie polega na tym, że HDL oczyszcza naczynia krwionośne z cholesterolu, a LDL powoduje zwiększenie ogólnej puli cholesterolu i wzrost ryzyka miażdżycy. Są one zbudowane z bardzo szczelnej otoczki i niestety nie mogą się wzajemnie wymieniać swoją zawartością.

Z pomocą przychodzi dieta

Najbardziej naturalnym sposobem na obniżenie poziomu cholesterolu jest zmiana diety i stylu życia: minimalizowanie ilości tłuszczu zwierzęcego, ograniczenie ilości spożywanych jajek (a szczególnie żółtek, które znacznie podnoszą poziom cholesterolu), zwiększenie ilości spożywanego błonnika. Dużo daje także aktywny wypoczynek i redukcja masy ciała (u osób otyłych i z nadwagą). Bardzo ważne są też witaminy hamujące toksyczne przemiany cholesterolu (tak zwane przeciwutleniacze), czyli A, C i E, których najwięcej możemy znaleźć w świeżych owocach i warzywach.

Jeśli dieta nie pomoże…

Lekarz może przepisać lekarstwa, które obniżą poziom cholesterolu. Leki te działają rozbijając i upłynniając istniejące złogi tłuszczu w naczyniach. Także poprawiają funkcjonowanie błony naczyń w taki sposób, zwiększając jej właściwości regeneracyjne. Lekarstwa te niestety trzeba będzie stosować już przewlekłe, gdyż brak odpowiedniej ochrony może powodować odnawianie się uszkodzeń w naczyniach i dalsze odkładanie się cholesterolu.

