Dobry i zły cholesterol

Całkowita pula cholesterolu została podzielona na wiele frakcji, w zależności od swoich funkcji. Cholesterol całkowity jest podzielony na dwie główne frakcje: lipoproteiny LDL i HDL. Cholesterol nie jest rozpuszczalny w wodzie, dlatego musi być transportowany we krwi za pomocą innych cząstek – taką rolę pełnią lipoproteiny.

Cholesterol przenoszony przez lipoproteiny LDL, zwany złym cholesterolem, pochodzi przede wszystkim z pożywienia, jak również jest produkowany przez komórki wątroby. Jest on potrzebny do wielu procesów metabolicznych, ale przy niewłaściwym stylu życia łatwo dochodzi do wzrostu jego stężenia. Nadmiar cholesterolu LDL prowadzi natomiast do miażdżycy.

Jakie mamy rodzaje cholesterolu?

Aż 2/3 puli cholesterolu pochodzi z naszej wątroby, a tylko 1/3 jest dostarczana z pożywieniem. Jego ilość w organizmie waha się od 140 do 300 g. Cholesterol w organizmie występuje w postaci wolnej lub połączonej z innymi związkami chemicznymi. Cholesterol jest lipidem, czyli tłuszczem, nie rozpuszcza się w wodzie i dlatego w surowicy musi być transportowany zamknięty w specjalnych pęcherzykach – lipoproteinach. W lipoproteidach LDL zawarte jest 70% cholesterolu obecnego we krwi.

Jakie mamy zaburzenia lipidowe?

Głównym pojęciem stosowanym do zdefiniowania wszystkich zaburzeń lipidowych jest dyslipidemia. Dyslipidemia to stan, w którym zaburzona jest gospodarka tłuszczowa organizmu. Do dyslipidemii zaliczna jest hipercholesterolemia, dyslipidemia aterogenna, zespół chylomikornemii.

Hipercholesterolemię rozpoznajemy wtedy, gdy poziom cholesterolu całkowitego przekracza 190 mg/dl, cholesterolu LDL jest powyżej 115 mg/dl.

Konsekwencje zaburzeń lipidowych

Sam wysoki poziom cholesterolu czy trójglicerydów nie daje żadnych objawów. Dopiero konsekwencje zaburzeń lipidowych są odczuwalne przez chorego. Zbyt wysoki poziom cholesterolu przyczynia się do przyspieszenia rozwoju miażdżycy. Dlatego też za konsekwencje hipercholesterolemii uznaje się powikłania miażdżycy, takie jak: zawał serca, udar mózgu, czy choroby naczyń kończyn dolnych.

Ile tłuszczu masz we krwi?

Aby uniknąć miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych należy kontrolować poziom tłuszczu we krwi. Tłuszcz, którego się boimy to cholesterol i trójglicerydy. Badanie sprawdzające poziom cholesterolu to tzw. profil lipidowy - lipidogram. Badanie to, tak jak morfologia, wykonywane jest z krwi. Dzięki niemu dowiesz się, jaki masz poziom całkowitego cholesterolu, cholesterolu LDL czy HDL oraz trójglicerydów. Sprawdź normy cholesterolu w lipidogramie.

Wysoki poziom cholesterolu i co dalej?

Zaburzenia gospodarki lipidowej, do których zalicza się zbyt wysoki poziom cholesterolu, to poważny problem. Znacznie przyspieszają rozwój miażdżycy, a to oznacza zwiększone ryzyko zawału serca czy udaru mózgu. Jeżeli badania wykazały zbyt wysoki poziom cholesterolu musimy walczyć z chorobą, zanim pojawią się jej powikłania. Zapobiegać jest jednak łatwiej niż leczyć. Najpierw przyjrzyjmy się uważnie swojej diecie i wadze. Przeanalizujmy nasz styl życia – używki, sport, dietę, stres.

Jaką dietę stosować przy wysokim poziomie cholesterolu?

W leczeniu zaburzeń lipidowych zarówno u dorosłych, jak i u dzieci dieta jest podstawą. Jeżeli odpowiednio wcześnie zareagujemy na wysoki poziom cholesterolu, dieta może okazać się wystarczającym działaniem do walki z hipercholesterolemią.

Dieta niskocholesterolowa to przede wszystkim zdrowe żywienie. Nie jest to żadna karkołomna, niedoborowa dieta cud, a wprowadzenie w życie zasad zdrowego odżywiania. Na początek nie myśl o diecie jak o karze, ale postaraj się zobaczyć w niej szansę na miłą odmianę.

Leczenie farmakologiczne hipercholesterolemii

Podstawowe leki, które pomagają obniżyć poziom cholesterolu to statyny, fibraty i żywice. Mechanizm działania tych leków jest inny, różny jest także efekt ich działania. Jedne bardziej obniżają sam cholesterol, inne mają większy wpływ na trójglicerydy. Czy leki te są bezpieczne? Jakie korzyści i działania niepożądane mogą przynieść leki stosowane na cholesterol.

