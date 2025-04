Nie siadaj na zimnym – radziły babcie i miały rację. Ochłodzenie okolic intymnych ułatwia bowiem rozwój bakterii oraz podnosi ryzyko zapalenia przydatków (jajników i jajowodów). Niestety, by uchronić się przed infekcją, nie wystarczy się ciepło ubierać...

Reklama

Bakterie na celowniku

Chorobotwórcze mikroby mogą wnikać przez pochwę. By się przed nimi obronić, trzeba:

- dbać o higienę – podmywać się dwa razy dziennie i korzystać z przeznaczonych do tego płynów (mydło może podrażniać błony śluzowe, a co za tym idzie – ułatwiać przenikanie bakterii);

- zrezygnować ze współżycia z partnerem, który ma intymną infekcję – jeśli nie jesteś całkowicie pewna, że mężczyzna jest zdrowy, na wszelki wypadek lepiej użyjcie prezerwatywy.

Warto wiedzieć: W trosce o przydatki należy na bieżąco leczyć także inne infekcje. Zapalenie jajników i jajowodów mogą bowiem spowodować również bakterie, które wraz z krwią przywędrują np. z chorych migdałków, dziąseł czy wyrostka robaczkowego (w tym ostatnim przypadków zapalenie przydatków występuje po prawej stronie).

Ostrzegawcze sygnały

Gdy stan zapalny już się rozwinie, pojawiają się zwykle:

- bóle brzucha – bywają nagłe, silne (zwłaszcza gdy uciska się podbrzusze), dolegliwościom mogą towarzyszyć wymioty;

- podwyższona temperatura ciała – pogarsza się wtedy samopoczucie.

Warto wiedzieć: Objawy choroby mogą się nasilać podczas miesiączki i tuż po niej. Jeśli równocześnie występuje stan zapalny śluzówki macicy, pojawiają się silniejsze krwawienia, a następnie międzymiesiączkowe plamienia. Zdarzają się też problemy z pęcherzem i dolegliwości układu pokarmowego (biegunki, zaparcia, kolka jelitowa). Aby dowiedzieć się, czy te lub inne nietypowe objawy wynikają z zapalenia przydatków, trzeba iść do ginekologa.

Zadanie dla lekarza

By ocenić stan przydatków, oprócz podstawowego badania ginekologicznego może być też konieczne USG dopochwowe. Pozwala ono stwierdzić, czy w jajnikach i jajowodach nie ma np. zrostów, torbieli czy zmian nowotworowych. Jeśli okaże się, że przyczyną dolegliwości jest rzeczywiście zapalenie przydatków, konieczna będzie antybiotykoterapia. Oprócz niej lekarz może zalecić także stosowanie środków przeciwzapalnych i przeciwbólowych oraz pozostanie przez kilka dni w łóżku. Jeśli infekcja jest bardzo nasilona, może być konieczne leczenie szpitalne.

Warto wiedzieć: Nieleczone zapalenie przydatków ma tendencję do nawracania. Może też prowadzić do komplikacji – np. zrostów (zbliznowaceń) a nawet do niepłodności.

Reklama

Misterna konstrukcja

- jajniki – wytwarzają żeńskie hormony. Są też fabryką i magazynem komórek jajowych. Mniej więcej co miesiąc uwalniają dojrzałe jajeczko. Dalsza jego wędrówka jest możliwa dzięki otaczającym jajnik tzw. strzępkom jajowodu.

- Jajowody – są dla komórek jajowych niczym autostrada prowadząca od jajników do macicy. Jeśli ruch na tej trasie zostaje zablokowany (np. przez zrosty), może to całkowicie uniemożliwić zapłodnienie.