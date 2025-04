Kto choruje na Alzheimera?

Nie odkryto do tej pory jednoznacznej przyczyny choroby Alzheimera. U większości chorych do rozwoju choroby przyczynia się kilka czynników działających jednocześnie. Bardzo wyraźny wydaje się jednak wpływ czynników genetycznych i zwiększone występowanie choroby rodzinie. Inne udokumentowane czynniki ryzyka zachorowania to wiek (szczególnie powyżej 60 roku życia), niski poziom wykształcenia, samotność oraz brak relacji międzyludzkich.

Za rozwój choroby Alzheimera odpowiedzialny jest związek - beta-amyloid, którego złogi odkładają się w mózgu wokół komórek mózgowych i w ścianach naczyń krwionośnych i prowadzą do jego zwyrodnienia.

Na czym polega choroba Alzheimera?

Jak zaczyna się choroba Alzheimera?

Choroba Alzheimera przebiega w kilku płynnie następujących po sobie stadiach. Często pierwszym objawem choroby jest pogorszenie pamięci świeżej. Wspomnienia z młodości są natomiast zachowane przez długi okres. Zaburzenia pamięci świeżej objawiają się pod postacią zapominania podstawowych rzeczy i informacji. Objawy z czasem coraz bardziej się nasilają. Choroba zaczyna się od zapominania godziny umówionego spotkania, potem chory zapomina numer autobusu, swój adres, na końcu może nawet nie poznawać członków swojej rodziny.

Jakie są typowe objawy choroby Alzheimera?

Jak przebiega choroba Alzheimera?

Od momentu rozpoznania choroby Alzheimera większość pacjenci przeżywa około 7 lat. Choroba powoli postępuje ukazując swoje kolejne twarze. Pacjenci z Alzheimerem przechodzą charakterystyczne okresy. Choroba najpierw wpływa na pamięć pacjenta, następnie pojawiają się problemy społeczne i konflikty z bliskimi, spadek nastroju i depresja. Końcowym etapem jest narastająca bezradność, uczucie osamotnienia i coraz większa niesamodzielność.

Fazy kliniczne choroby Alzheimera

Jakie są najczęstsze problemy osób z chorobą Alzheimera?

Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną otępienia. Poza zaburzeniami pamięci i funkcji poznawczych, chorzy narażeni są na wiele trudności w codziennym funkcjonowaniu oraz powikłania choroby, niektóre nawet groźne dla życia (zatorowość płucna). W końcowej fazie choroby dotknięta nią osoba staje się niesamodzielna, zdana całkowicie na opiekę innych. Osoba taka nie jest w stanie samodzielnie się poruszać ani kontrolować swoich czynności fizjologicznych. Jest też bardzo narażona na groźne dla życia upadki.

Trudna codzienność u chorych z Alzheimerem

Jakie badania wykonać w chorobie Alzheimera?

Wczesne rozpoznanie choroby Alzheimera pozwala na szybsze wprowadzenie leczenia i odpowiedniej rehabilitacji, co przedłuża okres sprawności chorych, jak również wydłuża całkowity czas ich przeżycia. Pierwszym krokiem jest wykluczenie innych chorób neurologicznych, internistycznych, bądź psychiatrycznych. Następnie wykonuje się szereg testów neuropsychologicznych, które pozwalają oszacować stopień otępienia chorego.

Diagnostyka choroby Alzheimera

Rozpoznanie choroby Alzheimera - co dalej?

Wczesna diagnoza jest darem dla chorego i jego rodziny – daje im czas niezbędny do właściwego przygotowania się do dalszego, trudnego życia z chorobą. W okresie początkowym choroby Alzheimera bliscy mają obowiązek dowiedzieć się jak najwięcej o chorobie, przygotować mieszkanie dla potrzeb chorego, poszukać specjalistycznej pomocy i zaplanować mu bezpieczną przyszłość.

Jak żyć z chorobą Alzheimera?

Czy rozwojowi choroby Alzheimera można zapobiec?

Stan wiedzy o przyczynach choroby Alzheimera, jak również możliwości jej leczenia i zapobiegania są na razie niewielkie. Nie istnieją oficjalne zalecenia dotyczące profilaktyki choroby Alzheimera. Rozpatruje się rolę hormonów płciowych w występowaniu otępienia. Badano również wpływ długotrwałego stosowania leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, takich jak aspiryna czy ibuprofen, na występowanie choroby. Wiadomo, że osoby sprawne intelektualnie i rozwijające się umysłowo do późnych lat rzadziej zapadają a Alzheimera.

Profilaktyka choroby Alzheimera