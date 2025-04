Kinetoza objawia się przede wszystkim utratą apetytu, uczuciem zmęczenia i niewygody, mogą pojawić się również zawroty głowy, nadmierna potliwość i wymioty. Aby złagodzić objawy choroby lokomocyjnej u dziecka, warto pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim należy posadzić małego pasażera przodem do kierunku jazdy, a przed podróżą podać mu tylko lekki posiłek. Najlepiej także wybrać na podróż taką porę, w której dziecko zazwyczaj śpi. Należy też pamiętać, aby w czasie jazdy dziecko nie czytało, nie grało w żadne gry i nie obserwowało przesuwających się szybko za oknami pojazdu obiektów, gdyż może to spowodować nasilenie objawów. Sposobem na złagodzenie dolegliwości może być również podanie dziecku środków farmakologicznych. W aptekach dostępnych jest wiele tabletek dostosowanych do wieku i potrzeb małych podróżników.

