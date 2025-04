Choroba Mortona, zwana też nerwiakiem lub metatarsalgią Mortona, to mało znana, ale odpowiadająca za prawie 10 % przypadków bólu stóp dolegliwość. Przeczytaj, jak rozpoznać objawy choroby, gdzie leżą jej przyczyny i na czym polega leczenie.



Reklama

Jakie są objawy choroby Mortona?

Najbardziej odczuwalnym objawem choroby Mortona jest ostry lub piekący ból między palcami u stóp, od strony podeszwy. Można porównać go do odczucia porównywalny do odczucia towarzyszącego dostaniu się kamyka do buta. Często towarzyszy temu uczucie "klikania" lub "przeskakiwania" w miejscu wystąpienia bólu. Uczucie dyskomfortu nasila się przy obciążaniu stopy, np. podczas stania, biegania czy noszenia butów na wysokim obcasie. Ponieważ ból zazwyczaj ustępuje po krótkim odpoczynku lub zdjęciu zbyt wąskiego obuwia, łatwo, więc przeoczyć, że coś nam dolega. Czasem nerwiakowi międzyśródstopnemu towarzyszy drętwienie lub brak czucia na skórze palców.



Jakie są przyczyny nerwiaka Mortona?

Nazwa słusznie sugeruje, że za tą przypadłość odpowiedzialne są niewielkie uszkodzenia oraz przerost nerwów palcowych wspólnych, odpowiedzialnych za czucie dotyku i bólu w tym miejscu. Szczególnie przy zwiększonym obciążeniu, może to prowadzić do lokalnych zmian zapalnych i zwyrodnień nasilających podrażnienie tkanki nerwowej. Dochodzi do zwłóknień nerwu i jego przerostu, w wyniku których czasem powstaje niezłośliwy nowotwór obwodowego układu nerwowego, czyli właśnie nerwiak.



Na czym polega leczenie choroby Mortona?

Większość przypadków nerwiaka Mortona można wyleczyć stosując nieoperacyjne metody, Wśród nich stosuje się:

modyfikacje obuwia,

wkładki amortyzujące przodostopie,

peloty odciążające śródstopie,

niesteroidowe leki przeciwzapalne,

fizykoterapie,

iniekcje z kortykosteroidów,

neurolizę przy użyciu roztworu alkoholowego

Gdy jednak, metody zachowawcze nie przynoszą efektu, potrzebne jest leczenie operacyjne. Polega ono na chirurgicznym usunięciu zmiany. W większości przypadków przynosi trwałe ustąpienie objawów w przeciągu roku od operacji. W pozostałych, cięższych przypadkach, trzeba powtórzyć cykl leczenia zachowawczego i operacyjnego.

O nerwiaku Mortona czytaj też na naszym forum medycznym.



Zadbaj o zdrowie swoich stóp!

Ból podeszwy stóp? To może być metatarsalgia!

Jak rozpoznać pierwsze objawy halluksów?

8 łatwych do rozpoznania objawów grzybicy stóp

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych HalluxMed Kliniki Jackowiak