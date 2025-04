Czym jest choroba Osgood-Schlattera?

Jest to choroba młodych sportowców, związana ze wzmożoną aktywnością ruchową. Choroba rozwija się podczas intensywnych, częstych ćwiczeń fizycznych, w których dochodzi do prostowania kolana ze znacznego jego zgięcia. Na skutek tego rozwija się jałowa martwica guzowatości kości piszczeli oraz występują zmiany degeneracyjne w więzadle rzepki. Choroba prowadzi do długotrwałych, nawet dwuletnich dolegliwości bólowych. Jednakże prawidłowo leczona może ulec trwałemu wyleczeniu.

Kto choruje?

Choroba Osgood-Schlattera może się rozwinąć, dopóki nie dojdzie do zarośnięcia chrząstki wzrostowej, czyli do 16. roku życia. Najczęściej występuje u dzieci w wieku 11-14 lat. Częściej chorują chłopcy niż dziewczynki, z uwagi na częstszą wśród chłopców, intensywną aktywność fizyczną. Chorują szczególnie ci, którzy odbywają regularne treningi.

Lekkoatletyka oraz piłka nożna to dyscypliny sportowe, które szczególnie predysponują do rozwoju tej choroby.

Jak rozpoznać chorobę?

Dolegliwości chorobowe związane są z guzowatością kości piszczeli, a więc lokalizują się w górnej części podudzia, tuż poniżej rzepki.

Objawy, które pozwalają podejrzewać chorobę Osgood-Schlattera to:

dolegliwości bólowe górnej części podudzia, nasilające się przy wysiłku fizycznym, przy prostowaniu kolana, przy klękaniu ,

górnej części podudzia, nasilające się przy wysiłku fizycznym, przy prostowaniu kolana, , guzowate pogrubienie tuż poniżej kolana,

zaczerwienie guzowatości piszczeli,

obrzęk guzowatości piszczeli,

guzowatości piszczeli, wzmożone ucieplenie guzowatości piszczeli,

bolesność przy ucisku.

W celu rozpoznania choroby należy wykonać zdjęcie RTG kolana (rentgen kolana).

Jak leczyć?

Podstawą leczenia jest ograniczenie aktywności fizycznej i przerwa w uprawianiu sportu.

Można ograniczać ruch zginania w stawie kolanowym poprzez zastosowanie opasek usztywniających oraz ortez. Czasami zakładana jest łuska gipsowa lub aparat ortopedyczny na okres 3-4 tygodni bądź zalecane jest chodzenie przy pomocy kul.

Do niwelowania dolegliwości bólowych wykorzystywane są okłady z lodu, leki przeciwbólowe i leki przeciwzapalne oraz zabiegi fizjoterapii. Zabiegi fizykoterapeutyczne takie jak: ultradźwięki, jonoforeza, a zwłaszcza laseroterapia chorej okolicy, skracają czas trwania choroby.

W trudnych przypadkach może być konieczny zabieg operacyjny.

