Przyczyny choroby Pageta nie są znane. Jednak obserwuje się jej rodzinne występowanie, co wskazuje na czynniki genetyczne. Choroba Pageta atakuje najczęściej osoby po 40. roku życia – z wiekiem zwiększa się ryzyko jej wystąpienia. Dolegliwość nieco częściej dotyka mężczyzn.

Istotą choroby jest niewłaściwa przebudowa kości – miejscami nieprawidłowo narastają, a miejscami staja się mniej gęste i zwarte.

Choroba Pageta:

Objawy zależą od tego, która kość została zaatakowana, a także od nasilenia procesu chorobowego. Najczęściej pojawia się ból wywołany mikrozłamaniami lub przeciążeniami stawów i struktur je otaczających. W okolicy, gdzie doszło do zmian, obserwuje się też podwyższenie ciepłoty okolicznych tkanek i zniekształcenia kości.

W zaawansowanej chorobie Pageta, gdy dochodzi do znacznych zniekształceń kości, może dochodzić do ucisków na naczynia krwionośne lub nerwy. Pojawiają się wtedy objawy neurologiczne: bóle, zaburzenia widzenia, pogorszenie słuchu, a nawet udar niedokrwienny mózgu.

Czasami choroba Pageta przebiega bezobjawowo lub pojawiają się nietypowe i niezbyt dolegliwe objawy, co utrudnia postawienie prawidłowej diagnozy.

Ze względu na niejednorodny obraz objawów lub ich brak, chorobę najczęściej diagnozuje się przypadkowo przy okazji badań zleconych w związku z innymi schorzeniami.

Lekarz podejrzewający chorobę Pageta zleci wykonanie zdjęcia rentgenowskiego podejrzanej okolicy ciała, a także badanie poziomu fosfatazy alkalicznej (ALP) we krwi. Innymi badaniami wykonywanymi w celu postawienia diagnozy lub wykluczenia innych schorzeń są: oznaczenie stężenia wapnia we krwi i moczu (są zazwyczaj zwiększone), scyntygrafię kości, biopsję kości.

Niestety choroba ta nie jest uleczalna. Aby przynieść ulgę pacjentom, stosuje się leki, które mają powstrzymać chaotyczną przebudowę kości, spowolnić tempo pojawiania się zmian z ich budowie, działać przeciwbólowo. W przypadkach, gdy deformacja kości jest znaczna i utrudnia funkcjonowanie, stosuje się leczenie operacyjne.

Pod nazwą "choroba Pageta" występują jeszcze dwa schorzenia: choroba Pageta brodawki sutkowej oraz pozasutkowa choroba Pageta. U jej przyczyn leżą rakowaciejące zmiany w komórkach gruczołów apokrynowych.

Choroba Pageta brodawki sutkowej

Jest to nowotwór złośliwy brodawki sutkowej. Objawia się jej owrzodzeniem i naciekiem nowotworowym. Najczęściej, bo niemal w 100 procentach przypadków, współistnieje z innym typem raka piersi.

Pozasutkowa choroba Pageta

Rzadki rak lokalizujący się najczęściej w okolicach narządów płciowych kobiet i mężczyzn. Tylko w 25 procentach przypadków, tej postaci raka towarzyszy inny, głębiej położony.

