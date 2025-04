Przełyk Barretta jest to choroba, podczas której dochodzi do zastąpienia prawidłowej błony śluzowej przełyku, błoną przypominającą tę pokrywającą ścianę jelita. Zwykle jest to efekt długotrwałego stanu zapalnego śluzówki przełyku wywołanego refluksem żołądkowo-przełykowym.

Pacjenci z rozpoznanym przełykiem Barretta leczeni są najczęściej długotrwale lekami zmniejszającymi wydzielanie soków żołądkowych lub za pomocą zabiegu endoskopowego. Decyzję dotyczącą terapii podejmuje gastroenterolog.