Jak objawia się choroba refluksowa?

Choroba refluksowa przełyku (ang. gastroesophageal reflux disease, w skrócie GERD) dotyka nawet 20% populacji. Szacuje się, że objawy choroby refluksowej przełyku występują codziennie u 5-10% mieszkańców krajów rozwiniętych.

Najczęstszym i najbardziej rozpoznawalnym objawem choroby refluksowej jest zgaga. Zgaga to uczucie pieczenia lub palenia za mostkiem, rozlewające się w centralnej części klatki piersiowej. Chorzy skarżą się również często na odbijania, cofanie się treści pokarmowej z żołądka do przełyku, uczucie palenia w gardle, brzydki zapach z ust, nudności i wymioty. Nierzadko pojawiają się niespecyficzne objawy, które mogą naśladować inne choroby, np. zawał serca.

Kiedy pojawiają się objawy choroby refluksowej przełyku?

Jak powstaje refluks?

Fizjologicznie połknięty pokarm przechodzi tylko w jednym kierunku: przez przełyk do żołądka. Treść żołądkowa nigdy nie powinna cofać się samoistnie do przełyku. Pierwszym etapem choroby jest właśnie zaburzenie mechanizmów chroniących przed cofaniem się treści pokarmowej. Do cofania się treści żołądkowej może dochodzić w przypadku spadku napięcia mięśnia zwieracza przełyku lub przy wzroście ciśnienia w żołądku. Kiedy dochodzi do ty sytuacji?

Przyczyny refluksu

Powikłania choroby refluksowej przełyku

Najgroźniejszym powikłaniem choroby refluksowej przełyku jest przełyk Baretta. Przełyk Barretta może powstać pod wpływem długotrwałego refluksu. Przełyk Barretta jest stanem przedrakowym. Dochodzi do niego w przewlekłej chorobie refluksowej, w której przez wiele lat błona śluzowa przełyku jest drażniona i niszczona przez kwas solny zawarty w treści żołądkowej. Dochodzi wtedy do przebudowy nabłonka i zmiany typu komórek. Upodabniają się one do komórek obecnych w jelicie. Jak objawia się przełyk Barretta?

Przełyk Barretta - co to takiego?

Diagnostyka choroby refluksowej przełyku

Najważniejszym badaniem umożliwiającym postawienie diagnozy jest badanie endoskopowe, tzw. ezofagogastroskopia, w uproszczeniu nazywana gastroskopią. Badanie endoskopowe pozwala obejrzeć błonę śluzową przełyku od wewnątrz. Można za jego pomocą rozpoznać oznaki stanu zapalnego, niedomykalność wpustu żołądka i przepuklinę rozworu przełykowego. Gastroskopia umożliwia także pobranie fragmentów błony śluzowej do badań oraz wykonanie badania pH żołądka.

Jak rozpoznać chorobę refluksową przełyku?

Leczenie farmakologiczne refluksu

U większości chorych zgaga zdarza się rzadko i nie wymaga leczenia. U części pacjentów dolegliwości są jednak częste i dokuczliwe, szczególnie gdy pojawi się zapalenie przełyku. Wówczas przyjmowanie leków może okazać się niezbędne.

Podstawowe leki stosowane w chorobie refluksowej mają na celu zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego. Zaliczamy do nich: inhibitory pompy protonowej (omeprazol, lansoprazol i pantoprazol) oraz antagonistów receptora histaminowego H2 (ranitydyna, cymetydyna). Jak działają te leki?

Jakie leki stosuje się w chorobie refluksowej przełyku?

Styl życia a choroba refluksowa

Okazuje się, że nasilenie objawów choroby w dużym stopniu zależy od naszego stylu życia. Modyfikacja stylu życia, a zwłaszcza diety, jest istotnym elementem leczenia choroby refluksowej. Dieta nie tylko pomaga zmniejszyć kwaśność soku żołądkowego, ale także ułatwia walkę z nadwagą i otyłością, które nasilają objawy choroby.

Zaleca się zatem dietę niskokaloryczną i niskotłuszczową, spożywanie małych porcji pokarmu w mniejszych odstępach czasu. Niewskazane są poza tym czekolada, potrawy słodkie, kwaśne soki i niektóre przyprawy. Jak zapobiegać zgadze?

Jaka zmiana stylu życia łagodzi objawy refluksu?

Leczenie operacyjne refluksu

Część osób cierpiących na chorobę refluksową przełyku może wymagać leczenia chirurgicznego. Operację rozważa się w przypadku braku skuteczności metod zachowawczych, zwłaszcza u osób młodych. Operacja może być także wskazana u osób, u których dochodzi do powikłań choroby refluksowej przełyku: powstawania blizn i zwężeń czy krwawień z przełyku.

Skalpel w walce z refluksem