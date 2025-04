Biorąc pod uwagę ogół populacji, choroba niedokrwienna serca występuje z podobną częstością wśród mężczyzn i kobiet. Różnica polega na tym, że kobiety zapadają na nią około 10 lat później niż mężczyźni. Zachorowalność wśród kobiet wzrasta po 50. roku życia, co jest związane ze spadkiem ochronnego działania estrogenów po menopauzie. Po 70. roku życia wskaźnik zachorowalności u obu płci wyrównuje się.

Ryzyko nierówne dla płci

Estrogeny przed menopauzą mają korzystny wpływ na profil lipidowy. Zmniejszają stężenie cholesterolu całkowitego i frakcji LDL, natomiast zwiększają stężenie HDL. Kiedy ochronne działanie estrogenów ustaje, wzrasta podatność na choroby układu krążenia. Stężenie cholesterolu HDL ma większe znaczenie u kobiet niż u mężczyzn. Znajduje to odbicie w normach laboratoryjnych dotyczących HDL – zakres prawidłowych wartości jest wyższy dla kobiet.

Znaczna różnica między płciami występuje w nadciśnieniu. Wiąże się ono z większym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca u kobiet, szczególnie starszych. Wśród pań większy negatywny wpływ ma także cukrzyca. Kobiety są również częściej obarczone dodatkowymi czynnikami ryzyka, tj. otyłość. Śmiertelność w grupie kobiet chorujących na cukrzycę jest wyższa niż w takiej samej grupie mężczyzn.

Obraz kliniczny choroby wieńcowej u kobiet

U kobiet dławica piersiowa jest najczęstszym objawem choroby wieńcowej, podczas gdy u mężczyzn jest to zawał serca. Kobiety częściej cierpią na bóle nietypowe, spoczynkowe, a także bóle nocne. Częstszym czynnikiem wywołującym ból są emocje, nie zaś wysiłek fizyczny. Odmienności te można przynajmniej częściowo tłumaczyć bardziej rozpowszechnionym w populacji kobiet zespołem kardiologicznym X.

Trudności w diagnostyce i leczeniu

Elektrokardiogram spoczynkowy kobiety ma mniejszą wartość diagnostyczną, z powodu występowania nieswoistych zmian. Próby wysiłkowe dają nierzadko wyniki fałszywie dodatnie - zapis EKG wskazuje na istnienie choroby niedokrwiennej serca, chociaż jej nie ma. Sytuacja taka częściej ma miejsce w przypadku bólów nietypowych. Zdarza się, że pacjentki źle tolerują wysiłek i trzeba przerwać próbę. Osiągają też mniejsze obciążenia. Wyniki zabiegów wszczepiania by-passów są gorsze u kobiet, co częściowo wynika z częstszego obciążenia takimi czynnikami ryzyka jak otyłość i cukrzyca. Zazwyczaj operowane są kobiety w zaawansowanym okresie choroby. Częściej występują też nawroty dolegliwości po operacji.

